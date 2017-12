ACSE: Highspeed-Fahraufnahmen mit K-Mount

Bei der Vorstellung des neuen BMW M5 auf einer Rennstrecke sorgte ACSE mit einer kreiselstabilisierten Kamera für erschütterungsfreie Fahraufnahmen — auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Auf der ehemaligen Formel-1-Rennstrecke in Estoril nahe Lissabon, auf der einst auch Michael Schumacher und Alain Prost siegten, kam der K-Mount von ACSE erfolgreich zum Einsatz, um für spektakuläre Fahraufnahmen bei hohen Geschwindigkeiten zu sorgen.

Um bei bestem Wetter und 20° Celsius den neuen BMW M5 der Presse vorzustellen, wurden Maritim Film und ACSE engagiert, um für hochwertige Filmaufnahmen auf der renommierten Rennstrecke zu sorgen.

Die Rennstrecke, die von 1984-1996 eine Station des Formel-1-Zirkus war, hatte BMW nicht zufällig ausgesucht: Geschwindigkeit war gefragt, um den M5 bestmöglich der Öffentlichkeit zu präsentieren und hervorragendes Presse-Footage zu realisieren.

Um die Fahraufnahmen sauber gefedert und absolut erschütterungsfrei in Szene zu setzen, wurde von ACSE eine kreiselstabilisierte Kamera auf einem K-Mount-System installiert. Dieses System wurde im Heck eines BMW GT6 so installiert, dass die Kamera auch bei Höchstgeschwindigkeiten von weit über 200 km/h Bilder vom neuen M5 aufnehmen konnte. Vom Heck des vorausfahrenden GT6 gelangen dabei nach Firmenangaben sensationelle Bilder. Der M5 wurde von keinem geringeren als dem Rennfahrprofi Timo Glock über die Rennstrecke gejagt und am Limit bewegt.

Neben dem Mount und der Kamera stellte ACSE auch die 28-Volt-Stromversorgung für die Kamera und deren Zubehör bereit. Das Gesamtsystem wurde von ACSE-Geschäftsführer Hendrik Vogt installiert.

Das Ergebnis: spektakuläre, rasante und stets erschütterungsfreie Fahraufnahmen des neuen BMW M5, die den neuen Sportwagen unter besten Fahrbedingungen bei Höchstgeschwindigkeit eindrucksvoll zur Geltung brachten.