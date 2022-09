Nucleus Pico UHD-Highspeed-Minikamera und Dirtcam

Antelope aus Hamburg präsentiert mit Nucleus Pico eine UHD-Minikamera, die Slowmotion mit bis zu 250 fps aufzeichnen kann.

Die UHD-Highspeed-Minikamera setzt sich aus dem Pico-Kamerakopf und einer Server-Einheit zusammen. Sie lässt sich per RCP/OCP fernsteuern.

Ausgestattet mit einem CMOS-Sensor mit Global Shutter kann die Kamera in UHD mit bis zu 250 fps aufzeichnen, in Full HD sogar mit maximal 450 fps. Es ist sogar möglich, parallel zu den Highspeed-Aufnahmen auch Echtzeitaufnahmen in Normalgeschwindigkeit auszugeben (2160p50/60).

Die Kamera wiegt rund 500 g und ist mit einem Mini-PL-Mount für C-Mount-Objektive ausgerüstet, der laut Anbieter sehr robust sei. C-Mount-Objektive lassen sich leicht adaptieren.

Per Glasfaser lässt sich die Minikamera an eine Highspeed-SSD-Servereinheit anschließen, die bis zu 120 Minuten aufzeichnen kann.

Für die Fernbedienung der Kamera liefert Antelope ein zuverlässiges Fernsteuerpanel aus, das den direkten Zugriff auf alle Kamerafunktionen erlaubt und es dem Operator ermöglicht, jede beliebige Szene schnell zu finden und wiederzugeben.

Funktionen im Überblick

HDR Gamma-Kurven

Color Matching für Broadcast

Clipping für Highlight-Schnitte

8Bit 4:2:0, 10 Bit 4:2:2, 12 Bit 4:4:4

4 x 12/3G SDI-Ausgänge: 2 x Live, 2 x Replay

Permanenter Live Feed

Simultane Aufzeichnung und Wiedergabe

Integrierte Glasfaser-Anbindung (2 x LC via 25GigE SFP)

Dirtcam

Mit der Dirtcam präsentierte Antelope aus Hamburg eine weitere Neuheit. Die Ultra-Slowmotion-Kamera ist extrem klein und lässt sich direkt im Spielfeld platzieren – nahezu unsichtbar. Die Dirtcam lässt sich mit Nucleus Pico- oder Antelope-Kameramodulen bestücken.