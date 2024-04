Ember 2.5K: Highspeed mit 3000 fps

Freefly Systems hat die neue Highspeed-Kamera Ember 2.5K mit Global Shutter angekündigt.

Die neue Highspeedkamera Ember 2.5K verfügt über die neueste pSLC-SSD-Technologie und bietet eine Leistung von 80 Petabytes oder 10.000 Stunden kontinuierlicher Aufzeichnung. Nutzer_innen können so kontinuierlich aufnehmen oder benutzerdefinierte Trigger mit vordefinierter Pre- und Post-Triggerroll einrichten, um sicherzustellen, dass nur gewünschte Aktionen erfasst werden.

Das modulare System der Ember 2.5K ist bekannt von der 5K. Die Ember lässt sich in nahezu jedes Setup integrieren, ob für Cinema- oder Gimbal-Aufnahmen, als Helmkamera oder in eine FPV-Drohne eingebaut. Selbst in anspruchsvollen Umgebungen können Nutzer_innen hohe Bildqualität erwarten, betont der Hersteller. Zudem wird die Ember 2.5K mit einem aktiven EF-Mount geliefert, was Vielseitigkeit bietet: Durch ihr modulares Design kann die Ember einfach auf andere Mounts wie PL umgerüstet werden.

Die Ember 2.5K ist mit iOS, iPadOS und einer vollständigen MacOS-App kompatibel und so in vielen Workflows gut einsetzbar.

Ob die Aufnahmen nun in einem minimalistischen Setup – mit einem iPhone – oder aber unter anspruchsvollen Bedingungen – mittels der MacOS-App – stabilisiert werden, der Workflow von der Aufnahme bis zur Fertigstellung eines Films erfolgt intuitiv und schnell.

Die Kamera ist mit ProRes kompatibel und setzt einen neuen Maßstab in Sachen Geschwindigkeit bei der ProRes-Implementierung.

Weitere Infos zur Kamera gibt es bei avt plus.