Plazamedia: BR-Show »Ringlstetter« aus Studio 3

Die Personality-Show »Ringlstetter« läuft im BR-Fernsehprogramm. Sie kommt seit 10. Januar 2018 aus dem Studio 3 von Plazamedia in Ismaning.

Das 45-minütige Showformat mit dem niederbayerischen Kabarettisten Hannes Ringlstetter als Moderator wird immer donnerstags von 22:00 bis 22:45 Uhr im Bayerischen Rundfunk (BR) ausgestrahlt. Bisher wurde die Sendung in den Arri-Studios in München hergestellt. Die werden aber umgebaut (Infos) und deshalb musste die Show einen neuen Produktionsort suchen.

Seit dem 10. Januar 2018 wird »Ringlstetter« nun in Studio 3 der Plazamedia in Ismaning produziert. Die verantwortliche Produktionsfirma Superfilm Filmproduktion GmbH beauftragte Plazamedia mit der Produktion von 32 Folgen für das Jahr 2018 – mit Option auf Verlängerung, so der Produktionsdienstleister. Produziert wird die Sendung jeweils am Vortag der Erstausstrahlung.

Plazamedia nutzt hierfür das 530 qm große Studio 3 mit einer Tribüne für rund 250 Zuschauer. Produziert wird mit vier Kameras einschließlich einer Funkkamera über die zugehörige Regie.

Plazamedia verantwortet neben der technischen Seite der Studioproduktion auch Teile der Postproduktion. Durch die nahtlose Zusammenarbeit mit Superfilm liegt das fertige Filmmaterial jeweils bereits weniger als 12 Stunden nach der Aufnahme dem BR zur Abnahme vor.

Jens Friedrichs, Vorsitzender der Geschäftsführung von Plazamedia: »Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Superfilm, für die unser Publikumsstudio 3 mit über 530 Quadratmetern und angebundener Regie, Technik- und Lichtlager sowie einer Publikumshalle in direkter Nachbarschaft, die ideale Infrastruktur bietet. Wir können damit an eine lange Historie mit erfolgreichen Showformaten in diesem Studio anknüpfen.«

Wolfgang König von Superfilm: »Plazamedia verfügt im Großraum München über eine der größten und modernsten Studiokapazitäten mit direkt angeschlossener Postproduktion und kann beide Dienstleistungen aus einer Hand anbieten. Wir haben hier ideale Produktionsbedingungen für unser Publikumsformat vorgefunden und uns daher klar für diesen Dienstleister entschieden.«

Über die Sendung »Ringlstetter«

Moderator, Kabarettist, Musiker und Schauspieler Hannes Ringlstetter empfängt jede Woche zwei Gäste am Donnerstagabend. In dem 45-minütigen Format geht es um die Themen der Woche, Politik, den Wahnsinn des Alltags, das Leben und um das, was die Gesellschaft bewegt. Zur Seite steht ihm Caro Matzko, Zündfunk-Moderatorin auf Bayern 2 sowie Fernsehmoderatorin von Wissenssendungen. Die Musik kommt von der Band »Ringlstetter«.