Plazamedia und Arri installieren Mixed-Reality-Studio in Ismaning

Das Pilotprojekt soll komplexe Mixed-Reality-Technologie praxistauglich für TV-Produktionen optimieren.

Plazamedia und Arri kooperieren im Bereich Mixed Reality: Im Rahmen der Partnerschaft wurde im Studio 6 der Plazamedia in Ismaning bei München als Pilotprojekt vorerst bis Ende November 2021 ein »LED Volume Studio« errichtet, das neue Maßstäbe für virtuelle Anwendungen setzen soll. Arri bringt als weltweit tätiges Filmtechnikunternehmen vielfältige Erfahrungen bei High-end-Filmproduktionen sowie beim Design und Engineering von Mixed-Reality- und TV-Studios mit ein, Plazamedia sein umfangreiches Knowhow als Broadcast-Serviceprovider.

Ziel der mehrere Monate dauernden Zusammenarbeit ist es, die in der Filmindustrie immer bedeutender werdende, komplexe Mixed-Reality-Technologie praxistauglich auf TV-Produktionen zu adaptieren und zu optimieren. So entstehen neuartige Anwendungen, innovativer grafischer Content, zukunftsweisende Lichtkonzepte und technische Integrationen, die im ersten Schritt in Pilotprojekten zum Einsatz kommen.

Mixed-Reality-Kompetenzzentrum

Die beiden Unternehmen arbeiten im Bereich virtuelle Produktion unter Anwendung der Unreal Engine zur Herstellung von fotorealistischem, qualitativ hochwertigem Video-Content in Echtzeit zusammen.

Arri bringt als führender Anbieter von Kamera- und Beleuchtungssystemen sowie ganzheitlichen Lösungen für die weltweite Film- und Fernsehindustrie Basistechnologien (Sync, Farbkalibrierung, Metadaten, Beleuchtungsintegration, Linsenmessungen, etc.), die Systemintegration im Studio und ein internationales Netzwerk zu spezialisierten Partnern mit ein.

Plazamedia steuert als Full-Service Broadcast-Dienstleister im Bereich Sportproduktion, Entertainment und Event seine Kompetenzen als Studioproduzent und etablierter Content-Hersteller in den Bereichen Augmented Reality und Virtual Production sowie in der Workflow-Entwicklung, Konzeption und Realisierung von Projekten bei. Zudem stellt Plazamedia sein IP-basiertes Sendezentrum mit seiner frei skalierbaren Technologie-Infrastruktur für das Projekt mit Arri zur Verfügung.

So ist das neue Mixed-Reality-Studio ausgestattet

Die Mixed-Reality-Installation im Studio 6 der Plazamedia im AGROB Medienpark in Ismaning nördlich von München und in direkter Nachbarschaft von Arri Rental bietet eine Fläche von 360 qm und eine Höhe von sieben Metern. Integriert ist eine 120 qm große ROE Visual Diamond 2.6 LED-Wand mit einer Länge von 23 Metern und einer Höhe von fünf Metern. Zudem ist das Studio mit Mo-Sys Star Tracker System und Trackmen-Trackingsystem ausgestattet, hat die GhostFrame-Technologie als optionales Werkzeug integriert, sowie als Grafik Engine die von Epic Games entwickelte Unreal Engine 4.27.

Das Lichtkonzept beinhaltet die Nutzung von Arri SkyPanel S60, Arri Orbiter, Arri L5 sowie grandMA Lighting und ermöglicht als spezielles Feature auch eine automatisierte, szenenspezifische Lichtsteuerung. Das Kamerakonzept umfasst ein Arri-Alexa-Mini-LF-Kit mit Arri-Signature-Zoom-Objektiv, eine Arri Amira und Sony HDC–3500 Kameras. Die Stage ist mit verschiedenen 3D-Szenen verfügbar.

Stephan Schenk, General Manager Global Sales & Solutions bei Arri, sagt: »Zusammen mit Plazamedia arbeiten wir mit Einsatz der Kamera- und Beleuchtungssysteme von Arri an der Optimierung von Mixed Reality für TV-Anwendungen. Schon jetzt haben wir alle sehr viel gelernt. Nun geht es darum, diese fruchtbare Kooperation weiterzuentwickeln und auf eine neue Stufe zu bringen.«

Jens Friedrichs, Vorsitzender der Geschäftsführung der Plazamedia, ergänzt: »Gemeinsam mit Arri haben wir am Medienstandort München ein in dieser Form einzigartiges Pilotprojekt geschaffen, mit

Einsatzmöglichkeiten

Der Einsatz von Mixed Reality bietet sich sowohl für Medienunternehmen als auch für die werbetreibende Industrie sowie die Event- und Kultur-Branche an, die ihre Produktionen und Veranstaltungen in einer State-of-the-Art-Umgebung verwirklichen können.

Im Broadcast-Bereich können sowohl Live- als auch Non-Live-Formate realisiert werden, wie zum Beispiel Talkshows, Magazine, Sportsendungen, eSports-Shows, Spiel- und Quizshows sowie TV-Schalten und Moderationen für verschiedene Formate. Zudem können sowohl klassische Filmproduktion und TV-Serien/-Soaps als auch Werbefilmproduktionen und On-Air-Promotions umgesetzt werden. Auch für Musikvideos und Konzert-Livestreams, digitale Events, Pressekonferenzen, Fotoshootings und Social-Media-Content würde ein innovatives Mixed-Reality-Studio eine optimale Bühne bieten.