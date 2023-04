Kinofilm im BrixWork-Studio von Plazamedia

Eine der ersten Produktionen, die im BrixWork-Studio von Plazamedia realisiert wurden, ist der Kinofilm »791 KM«.

Im neuen XR-LED-Studio von Plazamedia (Meldung) wurden Teile eines Kinofilms produziert: »791 KM«. Diese Produktion von Pantaleon Films und ProU Producers United Film entstand im Hauptbahnhof München, in der Wappenhalle des ehemaligen Flughafens in Riem und eben im BrixWork-Studio. Die Dreharbeiten wurden von Anfang März bis Anfang April 2023 realisiert.

Bei den Studiodreharbeiten zu »791 KM« wurde die 120 m2 große LED-Wand in L-Form für die Einspielung der Hintergrundmotive vollumfänglich eingebunden. Ein mobiles LED-Reflection-Panel wurde während des gesamten Drehs ebenfalls genutzt, um Schuss/Gegenschuss-Kameraeinstellungen zu realisieren und natürlich wirkende Reflektionen gezielt auf Objekten und den Darstellerinnen und Darstellern hervorzurufen.

»791 KM« – turbulente Taxifahrt von München nach Hamburg

791 Kilometer, das ist die Fahrtstrecke zwischen München und Hamburg. Eine Strecke, die man schnell und bequem per Zug oder Flugzeug hinter sich bringen kann – es sei denn, ein Sturm legt alle Verbindungen lahm — so wie am Abend, an dem der Film spielt.

Marianne (Iris Berben), Tiana (Nilam Farooq), Susi (Lena Urzendowsky) und Philipp (Ben Münchow) landen im heiß umkämpften Taxi von Josef (Joachim Król). Sie kennen sich nicht, sie alle müssen aber nach Hamburg — und begeben sich auf gemeinsame nächtliche Reise.

Auf engstem Raum prallen in Josefs Taxi die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, Lebensgeschichten und Ansichten aufeinander. Hier wird gestritten, gelacht, geweint, sich versöhnt, gelogen und die bittere Wahrheit gesagt. Mit jedem der 791 Kilometer, auf denen die kleine Schicksalsgemeinschaft ihrem Ziel näher kommt, wird klarer, dass es die eine, eigene Wahrheit nicht gibt, und dass die Dinge manchmal anders liegen, als es auf den ersten Blick scheint.

Produktion

Regie führt bei diesem Film Tobi Baumann, für das Drehbuch ist Gernot Gricksch verantwortlich, für die Kamera Philipp Kirsamer. »791 KM« ist eine Produktion von Panataleon und ProU in Koproduktion mit Seven Pictures Film, Brainpool und Magic Media Production. Die Produzent_innen sind Dan Maag, Marco Beckmann, Patrick Zorer und Kristina Löbbert, Koproduzent ist Willi Geike (Producers United). Gefördert wird die Produktion vom FilmFernsehFonds Bayern, der Film- und Medienstiftung NRW und der Filmförderungsanstalt.

»791 KM« soll am 30. November 2023 im Verleih von ProU Producers United / Filmwelt in deutschen Kinos starten.

Dreh bei Plazamedia

Patrick Zorer, Geschäftsführer von Pantaleon Films: »Aufgrund des professionellen Betriebes und der logistisch guten Lage konnten wir einen wesentlichen Teil unseres Kinofilms ‚791 KM‘ erfolgreich in den Plazamedia Studios in München produzieren. Man darf sich darauf freuen, diesen außergewöhnlichen Cast in dieser außergewöhnlichen Geschichte auf der großen Leinwand zu sehen.«

Jens Friedrichs, Vorsitzender der Geschäftsführung von Plazamedia: »Die Produktion von ‚791 KM‘ zeigt, wie eindrucksvoll großes Kino in unserem neuen XR-LED-Studio aussehen kann. Wir danken Pantaleon Films und ProU Producers United Film für das Vertrauen, nur wenige Wochen nach der Studioeröffnung die Premieren-Produktion im BrixWork-Studio zu realisieren. Mein besonderer Dank gilt natürlich auch unserem Team für die engagierte Umsetzung dieses Projekts — kreativ, schnell, flexibel und mit viel Herzblut für herausragende Produktionen!«

Plazamedia stellte bei dieser Produktion technische und personelle Unterstützung bei der Einbindung von externer Hardware in die Infrastruktur des BrixWork-Studios bereit sowie eine Rundumbetreuung durch einen Studiomanager und Virtual Production Expert_innen zur Verfügung. Durch die Betreuung des Stage Managers konnten auch kurzfristige produktionsbedingte Anforderungen realisiert werden.