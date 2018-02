BBC News: Dokumentarserie »VR-First« gestartet

Die BBC launcht ihre erste VR-First-Dokumentarserie: »Damming the Nile« besteht aus einer zweiteiligen VR-Dokumentation, einer 30-minütigen Serie auf dem TV-Sender BBC World News und einer Radio-Dokumentation auf BBC World Service, sowie Video- und Text-Inhalten auf BBC.com.

Die BBC steht neuen Technologien meist sehr offen gegenüber und experimentiert damit. Das war auch beim Thema 360-Grad-Berichterstattung so, wo die BBC mit einem Technikmagazin vorpreschte (Bericht). Nun startet der britische Sender eine Dokumentarserie, bei der die Berichterstattung in einem Virtual-Reality-Format im Vordergrund stand, aber auch andere Verwertungsformen genutzt werden.

Die Dokumentation folgt Alastair Leithead, dem Afrika-Korrespondenten der BBC, auf einer Nilreise. Die Dokumentation erforscht die politischen Implikationen und den möglichen Einfluss des hydroelektrischen Damms, der mit einem Kostenaufwand von 4,7 Milliarden US-Dollar derzeit in Äthiopien errichtet wird. Die Zuschauer werden in die Perspektive des Journalisten versetzt und reisen mit seinem Blick von Äthiopien über den Sudan und erreichen in einem emotionalen Finale schließlich die Mündung des Nils in Ägypten.

Die BBC unterstützt die VR-Dokumentation mit einer App im Oculus-Store. Dort können VR-Nutzer, die eine VR-Brille von Samsung nutzen, eine Vielfalt von VR-Inhalten der BBC aus dem Fakten- und Unterhaltungssegment finden.

Weil VR-Headsets aber derzeit in den Haushalten noch nicht sehr weit verbreitet sind, ist eine kürzere Form des Films auch im 360-Grad-Format verfügbar. Nutzer von Smartphones können »Damming the Nile« auf BBC.com sehen, oder auf den Facebook- und Youtube-Seiten der BBC News.

James Montgomery, Digital Development Director BBC News kommentiert: »Wir suchen ständig nach Wegen, wie wir Nutzer für Nachrichten interessieren können, für das richtige Thema kann VR ein mitreißendes und eindrucksvolles Format für unseren Journalismus sein. Als internationaler Nachrichtensender ist es für uns wichtig, unsere Expertise im Storytelling und in der Redaktion ständig weiterzuentwickeln, um mit den sich schnell entwickelnden Technologien Schritt halten zu können.«

Alastair Leithead kommentiert: »’Damming the Nile’ ist eine faszinierende Serie, die das geopolitische Ringen um regionale Macht am längsten Fluss der Welt erforscht. Die Serie zeigt, dass Virtual Reality eine neue Perspektive auf das Weltgeschehen geben kann und neue Zuschauer für die herausragende Berichterstattung von BBC News gewinnen kann. Nichts ist aufregender.als Zuschauer auf eine eindringliche Reise mitzunehmen.«

Die VR-Serie ermöglicht es Zuschauern etwa, hoch über dem Nil und seinen Wasserfällen zu fliegen, die antiken sudanesischen Pyramiden zu erforschen und den spektakulären Blick auf die ägyptischen Tempel aus einem Heißluftballon zu genießen, bevor man in das chaotische Straßengewirr in Kairo zurückkehrt. Damming the Nile gibt eine völlig neue Perspektive auf den Konflikt um diesen Fluss.