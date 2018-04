RTL sendet DSDS-Finale auch in UHD/HDR

Die Live-Abschluss-Show der aktuellen Staffel des RTL-Casting-Formats »Deutschland sucht den Superstar« (DSDS) wird auch in UHD/HDR on Air gehen.

Laut Produktion ist dies die erste Live-Show in Europa, die in UHD und HDR ausgestrahlt wird. Am 5. 5. 2018 soll das DSDS-Finale auf dem neu gestarteten Testkanal RTL UHD auf Sendung gehen. Produziert wird »Deutschland sucht den Superstar« von Ufa Show & Factual im Auftrag von RTL.

Sascha Kleinschmidt, Director Production & Operations bei Ufa Show & Factual, sagt dazu: »Mein Dank geht an die Verantwortlichen bei RTL und CBC sowie an alle Kolleginnen und Kollegen im DSDS-Team, die diese faszinierende Premiere möglich machen. Nur durch ihren tollen Einsatz und ihre große Unterstützung bei der Planung können wir am 5. Mai diesen besonderen Event erleben. Darauf freuen wir uns sehr!«

Ernst Feiler, Director Technology der Ufa, ergänzt: »Wir, seitens der Ufa Technology, arbeiten seit mehr als zwei Jahren auf diesen Tag hin. Seit den ersten Tests war uns klar: Erstmals in der Fernsehgeschichte könnte der TV-Zuschauer die gleiche Brillanz der Bilder zu Hause genießen, die alle Kreativen so eindrucksvoll ans Set oder auf die Live-Bühne gezaubert haben. Mit der Ufa-Serie ‘Sankt Maik’ haben wir bereits eindrucksvoll bewiesen, welche Kraft diese Bilder haben. Jetzt stellen wir uns der Herausforderung, Europas erste große Samstagabend-Show in UHD/HDR tatsächlich zu realisieren – und das live!«

Im großen DSDS-Finale am 5. Mai 2018 treten die Finalisten der 15. Staffel dieses Casting-Formats gegeneinander an und kämpfen um den Titel »Superstar 2018«.

Auch nach 15 Jahren gehört DSDS immer noch zu den erfolgreichsten Show-Formaten im deutschen Fernsehen. Die aktuelle Staffel ist laut Marktforschung Marktführer in der Primetime bei den 14- bis 49-Jährigen und erreicht in der Zielgruppe im Schnitt 19,3 Prozent Marktanteil.

Technische Informationen zum DSDS-UHD-Empfang



Voraussetzung für den Empfang von RTL UHD über HD+ ist neben Sat-Empfang ein UHD-Fernseher. Wenn das UHD-TV-Gerät das von RTL UHD verwendete HDR-Verfahren Hybrid Log-Gamma (HLG) unterstützt, stehen mehr Farben und erhöhter Kontrastumfang zur Verfügung. Ferner benötigen Zuschauer ein HD+ Modul, einen UHD HD+ Receiver oder ein HD+ TVkey mit aktivem HD+ Sender-Paket.

Die Empfangsparameter:

Satellit: Astra 1KR, 19,2 Ost

Transponder: 1.013

Frequenz: 11391,25Mhz (Horizontal)

Symbolrate: 22.000 Ms/s

Datenrate: 20 Mbit/s

FEC 5/6