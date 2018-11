»Crazy Rich Asians« mit VariCam Pure

Für den Kameramann Vanja Černjul, ASC, HFC war die VariCam Pure die geeignete Produktionskamera, um »Crazy Rich Asians« in 4K Raw zu drehen.

Ausschlaggebend bei der Entscheidung für das Kamera-Flaggschiff von Panasonic war für ihn neben dem 4k S35-Sensor die »Vielseitigkeit sowie Robustheit, vor allem mit dem integrierten Codex VRaw2 Rekorder«, die er bereits bei einer vorherigen Produktion erprobt hatte. »Ich konnte bequem verschiedene ISO-Einstellungen innerhalb einer Szene mixen«, erzählt Černjul weiter. »Es war befreiend, nicht mehr von den Lichtverhältnissen anderer Lichtquellen abhängig zu sein.«

Besonderen Anforderungen unterlag das Projekt wegen der 42 Drehtage, die an 38 Locations in ganz Asien zu absolvieren waren. Das betraf nicht nur die Logistik, sondern auch gestalterische Herausforderungen. So erwartete Regisseur Jon Chu unterschiedliche Looks, um die Gegensätze der diversen Spielorte visuell zu charakterisieren.

»Crazy Rich Asians« ist nach Produktionsangaben der erste US-Streifen seit 1993 mit asiatisch besetzten Hauptrollen. In Deutschland kam der Film mit dem Titel »Crazy Rich« am 23. August in die Kinos.