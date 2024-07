Telebasel mit automatisiertem Studio

Das neue Studio verfügt über Panasonic 4K-PTZ-Kameras AW-UE150, Kamera-Slider PanaTrack von Waterbird, eine Box-Kamera AK-UB300 und einen Ross-Kamera-Roboter, um ein hohes Maß an Automatisierung zu erreichen.

Telebasel hat seine Produktionsmethoden durch die Einführung eines hochmodernen, vollautomatisierten Studios optimiert. Es verändert die Art und Weise, wie Fernsehproduktionen durchgeführt werden, grundlegend, denn das neue Studio lässt sich leicht fernsteuern und von einer einzigen Person bedienen. In dem Studio sind zentrale Technikkomponenten von Panasonic Connect im Einsatz.

Pascal Jacot, CTO bei Telebasel, erläutert, dass der Sender mit dem neuen Studio seine Effizienz steigern und die Qualität der Inhalte verbessern konnte.







Eckdaten

Das automatisierte System bei Telebasel besteht aus einer Kombination von acht hochentwickelten Kameras.

Konkret sind sieben Panasonic PTZ-Kameras des Typs AW-UE150 sowie ein Kameraroboter von Ross Video im Einsatz. Letzterer, ein CamBot, ist mit einer Panasonic AK-UB300-Kamera bestückt, die jeweils die Moderatorin oder den Moderator einfängt und sich ferngesteuert durchs Studio bewegt.

Diese technologische Ausstattung erlaubt eine umfassende Steuerung aller Aspekte einer Sendung von einem zentralen Raum aus. »Mit unseren acht Kameras können wir bis zu vier Gäste und einen Moderator oder eine Moderatorin ablichten. Wir können diese Kameras – so wie die ganze Regietechnik – von einem Raum aus steuern. Im Prinzip kann also ein Mensch alles programmieren und die Sendung komplett alleine fahren«, erklärt Pascal Jacot.

Vorteile der Studioautomation

Bisher waren für die Produktion einer Sendung mehrere Personen notwendig, die sich um Regie, Bildtechnik, Ton und Maz kümmerten.

Das ist dank der Automatisierung obsolet: »Automatisierung bedeutet für uns, dass wir uns von der alten Welt, wo wirklich noch vier Leute in der Regie saßen, hin zu einem Setup entwickelt haben, in dem eine einzige Person mit Unterstützung von Software und entsprechender Hardware alles alleine steuern kann«, beschreibt Jacot den Transformationsprozess.

PTZ-Kameras und Kamerabewegung

Ein wesentlicher Aspekt des neuen Systems ist die Fähigkeit, dynamische und tiefe visuelle Bilder zu erschaffen.

Die PTZ-Kameras von Panasonic spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie ermöglichen es, Bewegungen und Tiefenwahrnehmungen in das Bild einzubringen, was das Seherlebnis erheblich verbessert. Jacot erläutert: »Mit unseren PTZ-Kameras von Panasonic ermöglichen wir für den Zuschauer wirklich ein Bild in Bewegung, bei dem man auch die Tiefe zu spüren bekommt. Die einzelnen Elemente aus verschiedenen Blickwinkeln, und all das immer in einer Bewegung, vermitteln dem Zuschauer, dass wir uns hier in einem großen, tiefen Studio mit verschiedenen Ebenen befinden. Das macht das ganze Bild natürlich, lebendig und einfach schön anzuschauen.«

Der Kamera-Slider Waterbird Panatrack ermöglicht die weichen Bewegungen der PTZ-Kameras. Seine gebogenen Schienen fügen sich nahtlos in das Studio ein, die PTZ-Kameras bewegen sich darauf butterweich und sorgen für tolle Bilder aus dem Studio. PanaTrack ist übrigens vollständig kompatibel mit Panasonic PTZ-Kameras und Remote-Kamerasteuereinheiten.

Matching der Kameratechnik

Die Herausforderung, ein einheitliches Bild über alle Kameras hinweg zu gewährleisten, wurde durch die Auswahl von Geräten des gleichen Herstellers bewältigt.

Als Hauptkamera für die Moderation ist eine Panasonic AK-UB300 im Einsatz. Sie lässt sich gut mit den PTZ-Kameras von Panasonic matchen.

»Das sieht man vor allem in der Bildsprache. Uns war es sehr wichtig, die acht Kameras untereinander gut matchen zu können. So erhalten wir ein einheitliches Bild«, betont Jacot. Dies ist entscheidend für die Produktion, da es die Integrität und Professionalität der Übertragung sicherstellt.

Automatisierung der Kamerapositionierung und Gesichtserkennung

Ein weiteres innovatives Feature ist der Einsatz von Panasonics Auto Tracking Server AW-SF200.

Die vier PTZ-Kameras, die jeweils auf die vier Gesprächsteilnehmer und -Teilnehmerinnen gerichtet sind, sind daran angeschlossen. Der Server sorgt für die automatische Anpassung der Kameraausrichtung und hält die Personen zentriert.

Diese zentrale Kadrierung ist essenziell bei Diskussionen mit mehreren Personen, wo es sonst zu Achsenkrümmungen kommen kann. »Dadurch, dass wir die Personen immer mittig im Bild halten, sind wir in der Lage, selbst Vier-Personen-Diskussionen szenisch so aufzulösen, dass zwar über die Achse geschnitten wird, das Ganze aber dennoch gut funktioniert und die Zuschauenden das Gespräch logisch mitverfolgen können«, erklärt Jacot.

Fazit

Die Implementierung dieser Technologien bei Telebasel stellt einen signifikanten Fortschritt in der Broadcast-Technik dar.

Sie zeigt, dass es durch den Einsatz innovativer Technologien nicht nur möglich ist, effizienter zu arbeiten, sondern dass auch die Qualität und das Zuschauererlebnis verbessert werden können. Jacot ist es bei all dem aber auch wichtig, eine gewisse Zukunftssicherheit zu haben. »Was ich besonders schätze, ist, dass die Panasonic-PTZ-Kameras sowohl IP, SDI, aber auch Glasfaseranschlüsse besitzen. So bleiben wir flexibel und können die Technologie ‚hinter den Kamera‘ jederzeit ändern, ohne die gesamte Kameratechnik ersetzen zu müssen«, konstatiert Jacot.