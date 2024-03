Multikameraproduktion mit Blackmagic Workflow

Die Reality-TV-Show »Take Off« wurde mit einem Blackmagic Design Multikamera-Workflow produziert.

Die in Luxemburg gedrehte Reality-Show »Take Off« wurde mit einer Lösung für Aufnahme, Steuerung und Delivery produziert, die auf einem Atem Constellation 8K Live-Produktionsmischer und DaVinci Resolve Studio für Schnitt und Farbkorrektur basiert.

»Take Off« ist eine Spielshow, in der Wissenschaft und Innovation auf einen Wettbewerb treffen, um bei der luxemburgischen Jugend die Leidenschaft für die Wissenschaft zu wecken. Das bahnbrechende Format ist das erste seiner Art und wird von RTL im traditionellen linearen Fernsehen und auf YouTube ausgestrahlt.

»In der Show treten 12 Kandidaten in einer Reihe von Herausforderungen gegeneinander an, die in einem großen Finale gipfeln«, erklärt Yann Figuet, Creative Director von FreeLens TV, der Produktionsfirma hinter der Show. »Unsere Implementierung von Blackmagic Design hat entscheidend dazu beigetragen, ‚Take Off‘ zum Leben zu erwecken, und uns die nahtlose Integration fortschrittlicher Produktions-Workflows ermöglicht.«

Die Produktion stellte FreeLens TV vor viele Herausforderungen, da das Format der Show einen Live-Produktionsworkflow mit mehreren Kameras erforderte, um unvorhersehbare Ergebnisse zu verfolgen, die dann in der Postproduktion bearbeitet werden konnten.

»Mit 19 Kameras haben wir eine technische Lösung implementiert, die SMPTE Glasfaser-Kameraketten und einen Bildverarbeitungs-Workflow auf Basis des Atem Constellation 8K und des Atem 2 M/E Advanced Panels von Blackmagic umfasst«, erklärt Figuet.

Für die Aufzeichnung verwendete FreeLens TV eine Kombination aus Blackmagic Ursa Mini Pro 4.6K G2 und Blackmagic Micro Studio Camera 4K, ergänzt durch eine Reihe von PTZ-Kameras. »Für die Übertragung in HD haben wir die Ursa Minis mit einer Mischung aus B4-Objektiven gepaart und jede Einheit mit einem Glasfaser-Konverter ausgestattet, der sowohl einen Kamera-Return-Feed für den Operator als auch Kamerasteuerung, Talkback und Tally bereitstellt«, so Figuet.

Virtuelle Produktionselemente auf Basis der Unreal Engine bereicherten das Zuschauererlebnis zusätzlich, wie Figuet erklärt: »Unser Ziel war es, unser Publikum durch immersives Storytelling zu informieren und zu begeistern. Durch den Einsatz der Unreal Engine in Kombination mit der Technologie von Blackmagic Design konnten wir virtuelle Elemente nahtlos in unsere Live-Produktion integrieren und so den pädagogischen Wert der Show erhöhen.«

Eine Reihe von HyperDeck Studio 4K Pro Broadcast-Decks und Blackmagic Videohub 40×40 12G Routern ermöglichte die Verwaltung der Kamerasignale, einschließlich der ISO-Aufzeichnung, und die Rationalisierung der Produktion.

»Um die verschiedenen Streams zu verteilen, wurden zwei Videohub 40×40 12G Router für das Signalmanagement eingesetzt. Einer verwaltete die Ein- und Ausgänge unserer Atem Constellation 8K, während der andere die Signale der 43 ISO-Recorder verteilte«, erklärt Figuet.

Um das Produktionsteam bei der Verfolgung der Ereignisse zu unterstützen, wurde ein Live-Programm gemischt, das FreeLens TV in der Postproduktion mit DaVinci Resolve Studio für den Multicam-Schnitt und das Bildfinishing nachbearbeitete.

»Unsere 25-jährige Erfahrung in der Fernsehbranche besteht nicht nur in der Produktion von Inhalten, sondern auch in der Gestaltung von Erlebnissen«, fasst Figuet zusammen.

»Mit der Unterstützung von Technologieanbietern wie Blackmagic Design waren wir in der Lage, eine End-to-End-Lösung zu implementieren, die vom Sensor bis zur Auslieferung reicht und unser tiefes Verständnis der Produktionsabläufe nutzt.«