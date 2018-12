15 mal Extremsport in 4K

»Magnetic«, der neue Film aus Thierry Donards Extremsport Dokureihe »Nuit de la Glisse«, wurde unter teils extremen Bedingungen mit Sony 4K-Kameras PXW-FS7 II und PXW-FS5 II gedreht.

Der Film zeigt Spitzenvertreter von 15 Extremsportarten. Beim Einfangen der Bilder kam es oft auf schnelle Reaktionen und einfaches Handling an. »Die Kameras lassen sich in nur wenigen Sekunden aus dem Rucksack ziehen und sind dann sofort einsatzbereit. Zudem sind sie leicht und ergonomisch – das alles ist enorm wichtig beim Filmen von Extremsport, um die besten Bilder nicht zu verpassen«, berichtet Regisseur Thierry Donard. Er hatte sich für das Sony 4K-Equipment aufgrund seiner Erfahrungen beim Dreh von »Don’t Crack Under Pressure« (2015) entschieden. In den französischen Alpen und im pakistanischen Hochgebirge konnte das zehnköpfige Team trotz extremer Temperaturschwankungen von Eiseskälte bis 40 Grad Celsius drehen. Man war mit drei bis vier der leichten Aufnahmegeräte samt Objektiven und Batterien unterwegs.

»Die Zeitlupenfunktion der PXW-FS5 II war für uns ein großer Gewinn«, so Thierry Donard. »Die Objektivfassung auf der neuen PXW-FS7 II ist eine tolle Ergänzung für schwere Objektive. Und auch der Aufnahme-Codec der PXW-FS5 II ist ein großes Plus, insbesondere, weil er die Aufnahmen mit einem externen Recorder erleichtert. Der neue Sucher der PXW-FS7 II liefert außerdem viel bessere Qualität.«

Um am Set auch das Datenhandling effizient zu gestalten, entschied man sich gegen Raw für den Sony XAVC-Codec und S-Log mit praktikablen Dateigrößen.

Donard stellte »Magnetic« auf einer europaweiten Kinotour vor.