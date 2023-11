La Nuit de la Glisse

Extremfilmer Thierry Donard zeigte in der Astor Film Lounge im Arri München sein neues Werk »Human X«. Zuvor waren Filme aufstrebender Actionfilmer zu sehen. Am 17.11 ist das Programm bundesweit in Kinos zu sehen.

Thierry Donard ist mit Leib und Seele Extremfilmer.

Unter dem Label »Nuit de la Glisse« bringt er seine Filme über Extremsportler ins Kino und gibt in diesem Rahmen auch jungen, aufstrebenden Extremfilmern die Gelegenheit, ihre Werke zu präsentieren. In München waren bei der Premiere die folgenden Nachwuchswerke zu sehen:

Tropical Overload von Lea Hahn

Overhang von Lucas Costes und Matheo Bourgeois

Bjørnebo von Sébastien Varley

Ziel sei es, diesen aufstrebenden Filmemachern eine erste große Sichtbarkeit in den Kinos zu bieten und ihnen den Einstieg in die europäische und internationale Welt der Filmindustrie zu ermöglichen, so der Veranstalter.

Als Bonus zum NDG Film Festival waren noch zwei weitere Kurzfilme zu sehen: »Tribute to the 90’s« präsentierte Aufnahmen aus dem Archiv von Thierry Donard, »Above« ist ein Film, den Donard mit der neuen Sony Burano Kamera realisierte.

Höhepunkt des Abends war die Präsentation des neuesten Films von Thierry Donard: »Human X«. Dafür bereiste das Team die entlegensten Orte der Welt, um gemeinsam mit den besten Athleten ihrer jeweiligen Disziplin ein modernes Abenteuer auf Film festzuhalten.







»Human X« ist ein Dokumentarfilm von Thierry Donard über Extremsportler, die angesichts immer chaotischerer klimatischer Herausforderungen eine außergewöhnliche sportliche Belastbarkeit an den Tag legen und ihre Fähigkeit erforschen, sich an die gefährlichsten Bedingungen anzupassen. »Angesichts der zunehmenden Klimaprobleme sind diese Athleten ein gutes Beispiel für sportliche Widerstandsfähigkeit«, sagt Donard.

Sein Film folgt den Protagonisten auf ihrer Reise durch eine geschützte Natur. Dabei reicht die Bandbreite von den Landschaften British Columbias in Kanada über die schneebedeckten Gipfel des Mont Blanc-Massivs bis hin zu den Wellen Westaustraliens, die auf Granitplatten brechen. Thierry Donards neues Werk erforscht die beeindruckende Anpassungsfähigkeit von Extremsportlern und ihre Risikokontrolle in diesen feindlichen Umgebungen, in denen die Bedingungen oft immer unvorhersehbarer werden.

Das bekamen die Zuschauenden konkret zu sehen: Das »Luftballett« der französischen Speed-Fahrer Valentin Delluc und Ugo Gerola, die Fahrten der Kanadier Ryan McIntosh und Christopher Beaton auf ihren Mountainbikes, die Brüder Kerby und Cortney Brown, die auf mächtigen Wellen in nur 40 cm Wasser surfen, sowie Zian Perrot-Coutet, Mathieu Moullier und Gaspard Ravanel, die jungen Fahrer aus Chamonix auf ihren steilen Abfahrten.

Im Anschluss an die Premiere konnte das Publikum dem anwesenden Regisseur Fragen zu seinen Projekten stellen.

Donard wies darauf hin, dass er in seiner Arbeit den Klimawandel hautnah miterlebe. Donard sagt:

»Nach vielen Jahren der Erkundung der Welt haben mein Team und ich die Folgen des Klimawandels leider am eigenen Leib erfahren. Vor zwanzig Jahren sahen wir bereits das Verschwinden mehrerer Gletscher, wie zum Beispiel in Grönland, die in nur 10 Jahren mehrere Kilometer geschrumpft waren.

Wir beobachten täglich das Wetter, um die besten Aufnahmebedingungen zu finden, und stellen fest, dass neben den schädlichen Auswirkungen der globalen Erwärmung auch die Jahreszeiten im Umbruch sind, deren Bedingungen jedes Jahr chaotischer werden und sich nur schwer vorhersagen lassen. Leider erschweren diese Veränderungen die Organisation von Dreharbeiten, die sich ständig an die Ungewissheit anpassen müssen, erheblich. Ich bin überzeugt, dass Filmemacher, die in der Natur arbeiten, die Aufgabe haben, auf das, was sie beobachten, aufmerksam zu machen und es zu bezeugen. Aber ich hoffe, dass ich auf diese Weise bescheiden dazu beitragen kann, das allgemeine Bewusstsein für die Notwendigkeit der Erhaltung der Natur zu schärfen. Und darüber zu informieren, dass in geringerem Maße auch die Ausübung von Extremsportarten heute in Gefahr ist.«