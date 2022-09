Indiecam: Videoassists für Filmkameras

Indiecam bietet HD-Videoassist-System für die Filmkameras Arriflex 435 und 416 und die Arricam LT an.

Ist dieses Thema nicht ein bisschen exotisch? Eine Meldung über Videoassist-Systeme für Filmkameras?

Nun ja: Tausende werden davon sicher nicht mehr produziert und verkauft werden, aber es gibt unverändert Produktionen, die auf Film belichtet werden (Beispiele).

IndieAssist ist ein neues HD-Videoassist-System für Filmkameras von Arri. Es gibt passende Systeme für die Arriflex 435 und 416 und eines für die Arricam LT. Mit einem Sensor mit 1.920 x 1.080 Pixeln bietet die Auflösung von IndieAssist volle HD-Qualität mit 14 Bit Pixeltiefe. Das Assist-System gibt ein HD-SDI-Signal mit 4:2:2 in 10 Bit aus. Die HD-Bildqualität bietet der gesamten Crew am Set eine viel bessere Beurteilung der Videoausspiegelung als bisher. Die hochauflösenden Bilder zeigen echte Farben und bieten einen scharfen, hohen Kontrast, so der Hersteller.

Der Videoassistent verfügt über eine integrierte Blenden- und Fokussteuerung. Die Blende lässt sich mit einer Rändelschraube und der Fokus mit einer Stellschraube einfach einstellen. Die Bildposition kann verändert, die XYZ-Achse und die Rotation der Kamera können eingestellt werden.

IndieAssist kann sowohl 16:9 als auch 4:3 Bilder mit nur einem Objektiv ausgeben. Weitere Merkmale sind mehrere Weißabgleich-Voreinstellungen (3.200 und 5.600 K, One-Touch-Auto und AWB Continuous), automatische oder manuelle Belichtungssteuerung, flimmerfreier Betrieb und eine einfache Benutzeroberfläche. IndieAssist kann mit einem Netzschalter ein- und ausgeschaltet werden, um die Batterie zu schonen. Die Leistungsaufnahme beträgt nur 3,5 Watt, so dass das Gerät auch bei längerem Gebrauch nicht heiß wird. Die kompatiblen Kamerageschwindigkeiten sind 29.97, 30, 48, 50, 59,94 und 60 fps.

Ein HD-SDI-Ausgang mit grafischem Overlay (Bildrate, laufende Kamera) und Tastensteuerung sind optional verfügbar.