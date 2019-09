VR: mit Fanta 4 auf Fantaventura

Die Telekom präsentierte auf der IFA das Virtual-Reality-Werk »Die Fantastischen VR – Fantaventura«. Produziert wurde in den Berliner Volucap Studios.

Die weltweit erste VR-Experience einer Band in 6DoF (Six Degrees of Freedom) setzt neue kreative und technologische Maßstäbe. Zu den Klängen des 90er-Jahre-Hits »Tag am Meer« tauchen die Zuschauer gemeinsam mit Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon in das interaktive Universum der Fantastischen Vier ein.

Mithilfe neuester Technik wurden volumetrische Filmaufnahmen der realen Personen Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon in den Berliner Volucap Studios kreiert, die auf Fantaventura, einer fiktiven Insel im fernen Ozean, ihre Besucher begrüßen. Dort treffen sie neben den Fantastischen Vier von heute auch auf deren junge Egos. Getreu dem Songzitat »Wenn die Zukunft zur Gegenwart wird« verschwimmen hier die Grenzen der Realität.

Zum Projekt sagt Smudo: »Mit meiner Begeisterung für VR habe ich in meinem Umfeld einige Leute infiziert. Und so kam irgendwann vor drei Jahren die Idee auf, dass man zum 30-jährigen Jubiläum eine VR-Experience produzieren könnte. Das Ziel war es, ein Produkt auf höchstem Niveau zu kreieren, ohne dass man vorhersehen konnte, wo die technologische Entwicklung von VR-Produkten genau hingehen wird.«

Michi Beck ergänzt: »Pionierleistung ist das, was uns neben der Musik immer wieder antreibt. Wir sind stolz darauf, dass wir Partner gefunden haben, die uns ermöglicht haben, Fantaventura zu realisieren und eine der ersten Bands zu sein, die mit einer Technik experimentieren dürfen, die in ein paar Jahren normal sein wird.«

Volumetrische Aufnahmen ermöglichen ein interaktives 6DoF-Erlebnis in einem virtuellen Raum. 6DoF steht für Six Degrees of Freedom. Das bedeutet, dass sich User über ein VR-Headset nicht nur rundum umschauen, sondern auch frei im virtuellen Raum bewegen können. In Fantaventura kann man so am Strand beispielsweise um die Bandmitglieder herumgehen, schwebende Fische berühren oder in Seifenblasen eintauchen.

Smartphone-Nutzer können die Magenta VR App herunter und dort die 360°-Version – direkt über das Display oder mit einem Cardboard für Smartphones starten. Die 6DoF-Version ist ab Oktober erhältlich auf Steam und in Kombination mit einem 6DoF-kompatiblen VR-Headset wie dem HTC Vive erlebbar.