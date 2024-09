Dänischer Spitzenfußball mit Broadcast Solutions auf Erfolgskurs

Broadcast Solutions war verantwortlich für die Installation umfassender Remote-Produktionsinfrastruktur und -Einrichtungen.

Broadcast Solutions, einer der größten Systemintegratoren für Broadcast und Medien in Europa, hat eine beeindruckende neue Studio-Infrastruktur für Remote-Produktion für DMC Production in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen gebaut. Die Anlage gewährleistet Remote-Berichterstattung über alle Spitzenfußballspiele in Dänemark.

Neue Produktionsstruktur

Durch den Wechsel der Rechteinhaber zu TV2 und Viaplay entschied sich Superligaen A/S, alle Inhalte selbst zu produzieren. Gemeinsam mit DMC Production gründete man das Produktionsunternehmen Matchday Production, um über 800 Spiele pro Jahr zu produzieren. Diese Entscheidung gibt der Liga mehr kreative und operative Kontrolle sowie neue kommerzielle Möglichkeiten.

Ein modernes Produktionszentrum

DMC nutzte seine umfangreiche Erfahrung in der Remote-Sportproduktion und entwickelte ein neues Zentrum in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen. Broadcast Solutions plante und implementierte die Produktionsanlagen.

Das Zentrum verfügt über vier groß angelegte Kontrollräume mit Kapazität für bis zu 40 Kameras, basierend auf dem Grass Valley Kahuna Switcher. Zusätzlich zu den Haupt-Kontrollräumen gibt es fünf kleinere Regien, die in der Regel von einer oder zwei Personen bedient werden. Broadcast Solutions baute außerdem vier Fahrzeuge und vier Flypacks für die Venues vor Ort, einschließlich Steuerung der Grass Valley LDX 98 Kameras und Lawo Audiomischer.

In Kopenhagen steht ein umfangreiches EVS-Server-Netzwerk für Live-Aufzeichnungen und Zeitlupenwiederholungen zur Verfügung. Das Asset-Management erfolgt mit Framelight X von Grass Valley. Die gesamte Infrastruktur, einschließlich Cisco IP-Switches und Riedel SDI-Routern, wird von Hi Human Interface verwaltet, der innovativen Steuerlösung für Medieninfrastrukturen, die von Broadcast Solutions entwickelt wurde.

Leistungsstarke Infrastruktur

Dank der Glasfaserverbindungen in Dänemark werden alle Stadionsignale nach Kopenhagen als SMPTE ST2110 IP-Streams übertragen. Riedel MediorNet sorgt für die Umwandlung zwischen Feeds und der SDI-Architektur.

»Mit der Möglichkeit, Workflows und Einrichtungen neu zu gestalten, konnten wir die Vorteile der Remote-Produktion voll ausschöpfen«, sagt Paul Henriksen Heitmann, CEO von DMC Production. Dies erlaube es, deutlich mehr Spiele abzudecken als mit herkömmlichen Modellen.

Vorteile der zentralen Produktionsstätte

Henriksen Heitmann betont: »Die Bündelung aller Produktionen in einem Zentrum bringt weitere Vorteile mit sich. Die VAR-Schiedsrichter haben in unserem Zentrum eigene Arbeitsbereiche und Zugang zu allen Inhalten und Signalen des Gebäudes. Und durch die Verfügbarkeit von neun Kontrollräumen können wir, wenn möglich, Live-Übungs-Sessions durchführen, bei denen angehende Regisseure und Operatoren an einem realen Spiel mit dem vollen Set an Feeds üben können – das ist eine wirklich wichtige Investition in die Zukunft.«

Herausforderungen und Erfolg

Antti Laurila, Geschäftsführer von Broadcast Solutions Nordic, beschreibt das Projekt als herausfordernd aufgrund des Umfangs und der knappen Zeitvorgaben. »Vom ersten Kabel bis zum Saisonstart 24/25 hatten wir nur drei bis vier Monate.«

Das erste Matchday-Spiel war das Duell AGF Aarhus gegen Meister Midtjylland am 19. Juli 2024.