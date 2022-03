Auf Trab gebracht

Auch der Pferderennsport muss heutzutage in puncto Medientechnik aufrüsten, wenn er die Zuschauer begeistern will.

Die IB Medien GbR (Eigenschreibweise: ibmedien) aus Potsdam plante eine zeitgemäße und zum Budget passende Technik für die Trabrennbahn Mariendorf und stattete sie gemeinsam mit BPM Broadcast & Professional Media GmbH (Eigenschreibweise: bpm) aus Hamburg aus.

Seit Sommer 2021 ist die neue Technik im Betrieb, und nun können die Zuschauer und Wettenthusiasten direkt an der Trabrennbahn, via Internet und im Fernsehen die neue, verbesserte Technik genießen.

Hintergrund: Trabrennsport

Bei Trabrennen dürfen die konkurrierenden Pferde während des Wettbewerbs nur traben. Wechseln sie in den Galopp, werden sie disqualifiziert. Die Entscheidung darüber obliegt der Rennleitung oder dem Zielrichter.



Die Rennen werden über eine Distanz von 1,6 bis 2,3 km ausgetragen.

Trabrennen sind vor allem in den USA und Europa weit verbreitet. In Europa gilt Schweden als eine der Hochburgen des Trabrennsports, auch in Frankreich ist das Interesse breiter als in Deutschland.

Neben dem rein sportlichen Hintergrund gibt es einen weiteren Aspekt: Im Trabrennsport sind Pferdewetten zugelassen.

Es gibt insgesamt verschiedene Formen von Trabrennen, in Mariendorf wird aber ausschließlich mit dem Sulky gefahren, einem sehr leichten, zweirädrigen Pferdeanhänger.