Riedel Bolero im Krankenhaus

Das Riedel-Kommunikationssystem Bolero ist in zwei großen Budapester Krankenhäusern bei der Behandlung von Covid-19-Patienten im Einsatz.

Kommunikations- und Intercomsysteme wie Riedels Bolero sind üblicherweise meist bei Festivals, Konzerten oder großen Sport-Events im Einsatz. Doch dieses Jahr ist angesichts von Corona alles anders, und Kommunikationssysteme spielen plötzlich in ganz neuen Bereichen eine Rolle. In Ungarn etwa hatte Gabor Csapo, der ungarische Riedel-Distributor, die Idee, mit Kommunikationstechnik von Riedel zwei Krankenhäuser in Budapest zu unterstützen.

Der Hintergrund hierfür: In den Abteilungen mit den Covid-19-Patienten gelten strengste Vorschriften, um Ansteckungen des Personals oder anderer Patienten zu vermeiden. Pfleger und Ärzte müssen vielfach vollkommen isoliert arbeiten. Eine direkte Kommunikation zwischen dem Pflegepersonal auf den unterschiedlichen Stationen ist unter diesen Bedingungen nicht möglich. Auch Smartphones dürfen für die Kommunikation nicht eingesetzt werden, weil die Ansteckungsgefahr dabei zu hoch wäre.

Balasz Kiss vom ungarischen Integrator und Verleiher Kommtech brachte die Nutzung des Riedel-Kommunikationssystems Bolero auf den Weg. Er stattete das Uzsoki- und das OBSI-Krankenhaus in Budapest mit jeweils vier Bolero Beltpacks und einer Antenne im Standalone-Modus aus. Das System arbeitet autark, ein weiterer Server oder eine Matrix waren nicht erforderlich.

Ärzte und Pfleger, die in geschützten Bereichen in einem der beiden Krankenhäuser arbeiten, etwa auf der Intensivstation, können dank Bolero nun mit den Kollegen außerhalb der isolierten Behandlungsbereiche kommunizieren. Damit sie auf dem Gerät keine Tasten drücken müssen, sind die Bolero Beltpacks dauerhaft on Air – die entsprechende Taste ist festgestellt.

Ismet Bozkurt, Riedel Senior Sales Executive Eastern Europe, berichtet: »Unsere ungarischen Partner richteten die Systeme ein, lieferten sie an die Krankenhäuser, gaben eine kurze Einführung und los ging’s.«

Zwei Krankenhäuser in Budapest haben auf diese Weise schon eine Kommunikation zwischen Station, Notaufnahme und Covid-19-Station etabliert – und damit eine Möglichkeit geschaffen, das Pflegepersonal bei seinem harten Job ein wenig zu entlasten.