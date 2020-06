Besondere Zeiten, besondere Ideen: TV Skyline produzierte für die Kamerawerft einen Gottesdienst im Autokino Taunusstein.

Dass Autokinos in Zeiten der Corona-Pandemie wieder auferstanden sind, hat sich herumgesprochen: Dort werden mittlerweile nicht nur Filme gezeigt, sondern auch Konzerte abgehalten. Dass dort auch ein Gottesdienst funktionieren könnte, dachten sich die Kreativen der Kamerawerft aus Taunusstein.

TV Skyline realisierte in deren Auftrag mit dem Ü1 die Produktion eines Gottesdienstes bei traumhafter Kulisse im Autokino Taunusstein. 120 Autos verfolgten den Gottesdienst über ihre UKW-Radios. Eine Live-Band mit fünf Musikern galt es ebenfalls in Szene zu setzen. »Wir konnten sogar Videozuspielungen der Besucher aus ihren Autos in den Livestream integrieren«, erzählt Robert Kis, Geschäftsführer TV Skyline.

Das war aber noch längst nicht alles: Die Fürbitten wurden per WhatsApp umgesetzt, und alle Besucher konnten aus ihren Autos auf eine WorldCloud zugreifen und darüber mitteilen, was sie mit Pfingsten verbindet.

Ein »Gottesdienst next generation«, urteilten die Gottesdienstbesucher und das Produktionsteam bei TV Skyline.