Gottesdienst-Streaming mit JVC-Kameras

Mit sechs GY-HC500 streamt die Monticello Baptist Church ihre Gottesdienste.

Als Vorsitzender des TV- und Sound-Komitees der Monticello Baptist Church in Mississippi wusste Rusty O’Neal, dass es an der Zeit war, die Videoproduktionen des Gotteshauses auf HD aufzurüsten. In Zusammenarbeit mit dem örtlichen AV-Integrator Delta Electronics suchte O’Neal nach geeigneten Produktionskameras, die zum Budget der Kirche passten. Als langjähriger Kunde von JVC Professional entschied sich O’Neal schließlich für die GY-HC500.

Die Monticello Baptist Church setzt seit 1989 JVC-Kameras ein. Mit dem jüngsten Upgrade verfügt das Technikteam nun über sechs JVC-HD-Kameras des Typs GY-HC500, die im gesamten Kirchenschiff verteilt sind.

Drei davon sind auf der Empore montiert und werden von freiwilligen Mitarbeitern der Kirche bedient, eine befindet sich unten im Saal auf einem Rollstativ, das ebenfalls von einem freiwilligen Mitarbeiter bedient wird. Die beiden weiteren Kameras sind stationär montiert: eine ist unter der Empore angebracht und ermöglicht eine Frontalaufnahme, die andere befindet sich im Kontrollraum und ist für eine Weitwinkelaufnahme auf die Bühne gerichtet.

»Diese Kameras sind wirklich die bestens geeignet für Kirchen«, sagt O’Neal. »Die Funktionen stellen sicher, dass wir eine hochauflösende Videoproduktion in Sendequalität in einem einfach zu bedienenden Format haben, während der Preis uns hilft, im Rahmen unseres Budgets zu bleiben, selbst wenn wir so viele Kameras hinzufügen.«

Das Technikteam wollte nicht nur seine Produktionskapazitäten auf HD aufrüsten, sondern benötigte auch eine einfach zu bedienende Lösung, da die meisten Kameras von ehrenamtlichen Mitarbeitern der Kirche bedient werden. Deshalb verlässt sich das Produktionsteam der Kirche auf die integrierten IP-Steuerungsfunktionen der Kameras, insbesondere auf die Möglichkeit, die Zoom- und Kameraeinstellungen aus der Ferne anzupassen.

»Unser Sendeteam besteht ausschließlich aus Ehrenamtlichen, daher ist es umso besser, je mehr Automatisierung wir haben«, fährt O’Neal fort. »In Anbetracht der Art von Produktionen, die wir umsetzen, ist eine der herausragenden Funktionen die Fernzoom-Funktion. Da wir auf HD umsteigen wollten, ist die Qualität des Zooms hier eine ziemlich große Sache. Die Art und Weise, wie JVC diese Kameras konstruiert hat, ist auch deshalb so gut, weil die Person, die das Programmsignal erstellt, von einem Computer im Kontrollraum aus ein- und auszoomen — und auch alle anderen Parameter aller Kameras ändern kann, falls nötig. Normalerweise müssen wir nichts ändern, aber es ist schön, dass nur eine Person dies zentral tun kann. Auf diese Weise kann sich die erfahrenere Person um die Feinheiten der Videoproduktion kümmern, während sich unsere Crew darauf konzentriert, die richtigen Aufnahmen zu machen.«

Mit den neuen GY-HC500-Kameras überträgt die Kirche ihre Gottesdienste regelmäßig auf Youtube und Facebook sowie auf der Website der Kirche.

Laut O’Neal sind die Monticello Baptist Church und ihre Gemeindemitglieder besonders zufrieden mit den neuesten Upgrades der Kameras. »Wir sind sehr zufrieden; die Kameras sind großartig und stellen für uns wirklich eine große Verbesserung dar«, fügt er hinzu. »Unsere Ehrenamtlichen konnten sich aufgrund der automatischen Funktionen problemlos an die neuen Funktionen gewöhnen, und wir hatten keine Beschwerden oder Probleme. Wir dachten eigentlich gar nicht, dass wir das Geld für den Kauf sechs neuer Kameras aufbringen könnten, aber die Kameras von JVC sind erschwinglich und machten es uns möglich, dieses Projekt zu realisieren — und wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen.«

Als Anbieter von professionellem Audio- und Videoequipment und Dienstleistungen ist Delta Electronics seit Jahrzehnten eine verlässliche Quelle für die Monticello Baptist Church. Laut O’Neal hat sich die Kirche »immer sehr auf ihre Empfehlungen verlassen«, zu denen auch die ursprüngliche Empfehlung von JVC-Produkten sowie die neuesten GY-HC500-Kameras gehören. Neben der Spezifizierung der Ausrüstung unterstützt Delta die Kirche auch bei der Einrichtung und Fehlerbehebung, die dank der Remote-Produktionsfunktionen der neuen Ausrüstung jetzt noch einfacher ist.