Spidercam im News-Studio

Im täglichen Einsatz: AR-Grafik und Spidercam in den Nachrichten des kroatischen Fernsehens.

Vom News Studio 12 in Zagreb aus sendet der öffentlich-rechtliche kroatische Broadcaster HRT seine News. Dabei wird neben zwei Kameras auf Pedestals auch eine permanent installierte Spidercam eingesetzt, und alle Kameras werden im Zusammenspiel mit einem AR-Grafiksystem von Vizrt verwendet — im täglichen Einsatz. Damit erlauben die Nachrichten von HRT eine dynamische, lebhafte Bildgestaltung mit eindrucksvollen Augmented-Reality-Elementen.

Dass ein Seilkamerasystem festinstalliert in einem Nachrichtenstudio eingesetzt wird, ist bisher eher ungewöhnlich. Aber dass man eine Spidercam prinzipiell auch in einem virtuellen Set im Studio umsetzen kann, bewiesen das Produktionsunternehmen Croatel und der Broadcaster HRT schon in der Wahlberichterstattung des Senders (Meldung). Konkret eingesetzt wird im News Studio 12 die Seilkamera Spidercam Light. Installiert wurde sie von der Produktionsfirma Croatel und seit dem 21. September 2020 ist sie mehrmals täglich im Einsatz.

Im Fernsehstudio befinden sich zwei Nachrichtenpulte, und mit der Spidercam fliegt die Kamera während der Live-Übertragung zwischen diesen Pulten im On-Air-Betrieb hin und her. Augmented Reality wird für die beiden seitlichen Set-Erweiterungen und für die Anzeige von Infografiken in der Nähe der Talking Heads und in der Mitte des Studios eingesetzt.







Die Spidercam wird täglich für drei volle Nachrichtensendungen (12, 19 und 23 Uhr) eingesetzt und für die Stand-Up-News um 17 Uhr und zwei Wetterberichte verwendet.

Einige wenige Bewegungsabläufe der Spidercam sind standardisiert und automatisiert, aber die meisten Aufnahmen werden vom jeweiligen Spidercam-Operator in Zusammenarbeit mit Kameraleuten des HRT live durchgeführt.

Für die Kamerastabilisierung wird ein Stativkopf von Newton Nordic verwendet. Auf dem Kopf ist eine Sony-4K-Kamera (HDC-P43 ) mit einem Canon-4K-Zoom (CJ12x4.3eB) montiert und wird dort fernbedient gesteuert.

Die Augmented-Reality-Grafiken produzieren Croatel und Mozzaika auf Basis von Vizrt-Technologie, für das Tracking der Kameraposition wird das optische Tracking-System RedSpy von Stype verwendet.

Die von RedSpy gesammelten Trackingdaten werden für die AR-Elemente verwendet und dort passgenau eingefügt.

Ein iPad Pro mit Autoscript iEvo-App wird als Teleprompter via WiFi auf dem Spidercam-Light-System eingesetzt.







Anzeige