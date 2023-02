TVN zeigt XR+ Studio mit GhostFrame-Anwendung

Auf dem Firmengelände von TVN im Ortsteil Vahrenheide von Hannover betreibt das Unternehmen auch zwei Studios.

In einem davon wird die wöchentliche NDR-Sendung »Bingo! – Die Umweltlotterie« realisiert, im anderen, etwas kleineren Studio hat TVN schon länger ein Greenscreen-Studio eingerichtet.

Nun modernisierte und investierte das Unternehmen in diesem Studio und rüstete es massiv zu einem »XR+ Studio« auf.

Das ist ein virtuelles Studio mit einer großen LED-Wand und einer zusätzlichen Funktionalität, die andere XR-Studios (Extended Reality) nicht mitbringen: Das »Plus« im XR+ Studio ist die GhostFrame-Anwendung.

GhostFrame erlaubt es, auf der LED-Wand neben einem für das unbewehrte menschliche Auge sichtbaren Bildinhalt auch noch weitere, zusätzliche, versteckte Inhalte darzustellen, die man aber mit den Studiokameras sichtbar machen kann. Das ermöglicht diverse trickreiche Aufnahmemöglichkeiten, die weiter unten im Detail noch erläutert werden. Im Ergebnis bedeutet GhostFrame, dass man damit effizienter und schneller in einem virtuellen Studio arbeiten kann.

Ende Januar 2023 stellte TVN das XR+ Studio offiziell vor und zeigte seinen Kunden, wie das funktioniert und was man damit realisieren kann. film-tv-video.de war vor Ort.







Basics

Das XR+ Studio hat eine Grundfläche von rund 250 m2. In diesem Studio steht vor dem Greenscreen eine LED-Wand mit ungefähr 8 m Breite und 5 m Höhe. Direkt mit Sichtkontakt ins Studio ist eine Regiebox eingebaut, in der die VR-Technik bedient wird.

Im Studio werden moderne Studiokameras eingesetzt, die ganz normal von Kameraleuten bedient werden.

Es gibt also keine furchteinflößenden, riesigen Roboterstative oder andere ungewohnte technische Apparaturen: Letztlich findet man hier auf den ersten Blick all das, was es in einem normalen (Greenscreen-)Studio gibt: Kameras, Stative, Licht und eben die LED-Wand.

Erst wenn man etwas genauer hinschaut, sieht man, dass unterhalb der Objektive der Studiokameras zusätzliche, kleinere Kameras montiert sind. Diese werden genutzt, um Tracking-Daten zu generieren: Die Position der Kameras im Studio wird darüber genau erfasst, zudem werden auch Objektivdaten der Studio-Objektive präzise weitergeleitet.

Die Personen im Studio sehen auf der LED-Wand ein flickerfreies Bild in hoher Qualität. Das kann entweder als reiner Hintergrund dienen, aber bei Bedarf können die Personen im Studio auch mit den Inhalten auf der LED-Wand interagieren.

Seite 1: Grundlagen, Video 1

Seite 2: VR und GhostFrame, Video 2

Seite 3: Produktionen