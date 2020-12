Liveübertragung: 5G von Sky und O2

Sky und O2 realisieren eine Handball-Live-Übertragung mit 5G. Bis zu zwölf 5G-Smartphones sollen am 6.12. neue Blickwinkel liefern.

Die erste Live-Übertragung eines Sport-Events mit 5G wird am 6. Dezember 2020 ab 13.00 Uhr live auf Sky ausgestrahlt und ist zudem im Live-Stream auf skysport.de zu sehen. Bei dem Spiel tritt Flensburg-Handewitt gegen Göppingen an.

Mit den Bildern der 5G Smartphones produziert der Sender parallel zur TV-Übertragung auf skysport.de während des Spiels einen eigenen Livestream. Die Übertragung ist damit europaweit die erste ihrer Art, die 5G-Broadcast Elemente nutzt. Im Vorfeld des Spiels hat O2 die Flens-Arena in der Rekordzeit von nur sieben Tagen mit der neuen 5G Mobilfunktechnik ausgerüstet.

Alessandro Reitano, Senior Vice President Sport Production bei Sky Deutschland: »Mit der europaweit ersten End-to-End 5G-Übertragung auf skysport.de unterstreichen wir einmal mehr die Innovationsstärke von Sky. Wir produzieren das Handballspiel in unserer gewohnt hohen Qualität und ergänzen unsere Übertragung durch einen eigens produzierten 5G-Stream. Die Positionierung und der Einsatz von 5G-Smartphones bringen uns dabei ganz neue Möglichkeiten in der Auflösung von Spielsituationen. Unsere Zuschauer können dadurch noch tiefer ins Geschehen in der Flens-Arena eintauchen.«

Mit dem Ausbau des O2 5G-Netzes will Telefónica Deutschland die Digitalisierung in Deutschland in den kommenden Jahren entscheidend vorantreiben. Das große Potenzial der neuen Technologie für den Unterhaltungs-Bereich will das Unternehmen gemeinsam mit Sky anlässlich des ersten »5G Gipfel« demonstrieren.







Das O2 5G-Netz in Kombination mit der Vielzahl an zusätzlichen Smartphone-Kameras soll die Zuschauer in HD-Qualität dichter ans Spielgeschehen bringen: Schnell wechselnde Perspektiven aus völlig neuen Positionen rund um das Spielfeld sollen die Top-Begegnung – stärker als bisher im Handball – zu einem Ereignis mit hoher Geschwindigkeit und mehr Nähe zu den Spiel-Akteuren machen. Die enorme Flexibilität bei der Auswahl von Kameraperspektiven verspricht mehr Action.

Gesteuert und zusammengestellt werden die Bilder der Smartphone-Kameras von einer separaten Bildregie vor der Halle. Der 5G Live-Stream ist frei für Jedermann im Internet unter skysport.de abrufbar.

Die 5G-Smartphones im O2 5G-Netz liefern zusätzlich zu den professionellen TV-Kameras während des Handballspiels Aufnahmen in Echtzeit von den Geschehnissen in der Flens-Arena. Für die Übertragung der Bilder der bis zu zwölf Smartphones aus allen Ecken der Halle stellt das 5G-Netz extrem hohe Kapazitäten zur Verfügung. Dadurch können während des Spiels deutlich mehr kreative Kamerapositionen und -winkel zum Einsatz kommen. Dank der geringen Latenz von 5G übertragen die 5G-Smartphones qualitativ hochwertige Videobilder nahezu in Echtzeit aus der Halle an die Produzenten.

Bereits bei ersten Tests wurde das Potenzial für Remote-Produktionsteams deutlich, beton Sky. Damit können Produktionsteams perspektivisch ortsunabhängig arbeiten und müssen nicht mehr zwingend mit einem Übertragungswagen vor Ort sein. Ein weiterer Vorteil: Der Aufbau und die Integration des Kamerasystems bedeutet weniger Zeitaufwand und kostet weniger.