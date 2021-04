Rocket Surgery feiert fünf Jahre Erfolg mit den Atlanta Braves

Rocket Surgery kreiert mit Equipment von Ross Video Grafikpakete und Workflows für die US-Baseball-Liga.

Sportschau.de schreibt über die Beliebtheit von Baseball in Deutschland: »Baseball — komplex, faszinierend und in Deutschland kaum gespielt«. In den USA belegt Baseball hingegen definitiv einen der vorderen Plätze, wenn es um die Beliebtheit des Sports und die Größe des Zielmarkts geht. Baseballspiele werden extrem aufwändig produziert und vielfach mit komplexen Grafiken auf allen Kanälen und Auswertungsplattformen und — wenn möglich — auch live im Stadion begleitet.

Diesen Markt bedient Ross Video seit vielen Jahren mit einigen seiner Produkte. Mit Rocket Surgery betreibt das kanadische Unternehmen zudem eine hauseigene Kreativ- und Dienstleistungsabteilung. Das Team von Rocket Surgery wirkt bereits in der fünften Saison in Folge bei der Gestaltung und Umsetzung der Show der Atlanta Braves im Truist Park mit.

»Wir erstellen seit vielen Jahren Grafikpakete und Workflows für die Major League Baseball mit Ross XPression, XPression Tessera und DashBoard«, erklärt Jim Doyle, Director of Creative Services bei Rocket Surgery. »Es dreht sich alles um Storytelling, und die Geschichten rund um die Atlanta Braves sind immer außergewöhnlich. Scotts Team ist sehr stolz darauf, jede Sendung mit der Tradition der Braves vollzupacken, und wir wollen sicherstellen, dass die Fans das spüren und ein möglichst fesselndes Erlebnis haben.«

Scott Cunningham, Vice President of Broadcasting & Fan Experience bei den Atlanta Braves, spricht ein großes Lob für die Arbeit von Rocket Surgery aus. »Die Fans der Atlanta Braves und unsere Sponsoren haben die beste Show im Baseball verdient, und Ross Rocket Surgery liefert sie. Nach fünf Jahren Zusammenarbeit ist daraus eine gut geölte Maschine geworden. Wir schätzen den kreativen Service und die Technologie von Ross sehr, die uns dabei helfen, unsere kreativen Visionen zu verwirklichen.«