Avid Nexis Edge: Software für kollaborative Postproduktion

Nexis Edge von Avid soll kollaborative Remote-Workflows verbessern.

Nexis Edge von Avid ist eine neue Software-Option, die es Postproduktions-Teams ermöglichen soll, von jedem beliebigen Standort aus zu arbeiten und dabei einen sicheren Fernzugriff auf Medien und Metadaten zu haben. Nexis Edge bietet laut Hersteller eine nahtlose Integration mit Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro und dem gemeinsam genutzten Nexis-Speicher, der jetzt einen neuen Client Manager enthält, der die Verbindung über ein sicheres VPN via Wifi- und WAN-Netzwerke unterstützt. Mit Avid Nexis Edge können die Teammitglieder auf dieselben bewährten kollaborativen Workflows zugreifen, auf die sich Tausende von Postproduktionseinrichtungen weltweit verlassen, ohne dass die Mitarbeiter an einem Ort zusammenarbeiten müssen.

»Da sich die Teams für die Erstellung von Inhalten weiterhin an die Realitäten der globalen Pandemie anpassen müssen, suchen sie verstärkt nach Möglichkeiten, sich zu vernetzen und zusammen zu arbeiten, ohne dass sie an einem gemeinsamen Standort untergebracht sein müssen«, so David Colantuoni, Vice President of Product Management bei Avid. »Das ist genau das, was Avid Nexis Edge bietet — und noch mehr. Mit Avid Nexis Edge können Postproduktionsteams ganz einfach von überall aus zusammenarbeiten und dabei die bewährten Avid-Workflows nutzen, die bisher nur innerhalb der eigenen Infrastruktur verfügbar waren. Und für die Tausenden von Avid-Nexis-Systemen, die weltweit installiert sind, ist das Hinzufügen dieser leistungsstarken, neuen Workflow-Funktionen ein Kinderspiel — es genügt, die Avid-Nexis-Edge-Software einzusetzen, und schon kann es losgehen.«

Nexis Edge soll auf dem HPA Tech Retreat im kalifornischen Rancho Mirage ab dem 21. Februar 2022 in Funktion vorgestellt werden.

Neue kollaborative Post-Lösung von Avid

Nexis Edge soll es ermöglichen, gemeinsam und gleichzeitig an denselben Videoinhalten zu arbeiten und Metadaten und Medien auf Avid Nexis von überall aus gemeinsam zu nutzen. Projekt- und Bin-Metadaten können von den Anwendern gemeinsam genutzt werden. Dabei werden die Inhalte automatisch in datensparende Streaming-Formate konvertiert, was die Remote-Bearbeitung in Echtzeit über Standard-Internet-Verbindungen ermöglicht, so der Hersteller. Alternativ steht der Download des Materials zur Verfügung, um auch ohne permanente Online-Verbindung arbeiten zu können.

Alle Beteiligten können die Inhalte mit dem Nexis Edge Web Client problemlos durchsuchen und überprüfen. Dadurch können Assistenten und Cutter eng zusammenarbeiten, auch wenn sie örtlich verteilt arbeiten. So können Bearbeitungsabläufe beschleunigt werden, die Assistenten und Editoren können Material in den Projekten suchen, markieren, organisieren und bearbeiten, haben — je nach ihren Zugriffsrechten — Zugriff auf Clips und Storyboard-Sequenzen. Wer lieber mit Premiere Pro schneiden will, kann auch mit dem Premiere Pro Editing Connector auf Avid Nexis Edge zugreifen.

Nexis Edge ist direkt in Media Composer Enterprise integriert und ermöglicht eine zentralisierte, rollenbasierte Verwaltung. Mit einfachen, web-basierten Tools können Administratoren dabei den Zugriff auf Inhalte und Bearbeitungs-Tools problemlos steuern, so Avid. Mit Media Composer Enterprise kann jedes Teammitglied die Editing-Software auf seine Bedürfnisse und seine Rolle im Workflow zuschneiden, führt der Hersteller aus.

Avid Nexis Edge ermöglicht den Anwendern: