Bei der Bond-Premiere: Odin von RTS

Die digitale Intercom-Matrix Odin und Keypanels der KP-Serie von RTS wurden bei der Weltpremiere von »No Time To Die« verwendet.

Der britische Beschallungsspezialist Tall Audio lieferte eine maßgeschneiderte Lösung für die Kommunikationsanforderungen der Weltpremiere von »No Time To Die« in der Royal Albert Hall in London.

Die Stars des neuesten James-Bond-Films flanierten über den roten Teppich, ließen sich fotografieren und filmen, sprachen mit der Weltpresse und gaben einige Interviews — alles wie immer bei größeren Filmpremieren.

Damit die Abläufe reibungslos klappten, baute Tall Audio im Hintergrund ein Intercom-System auf.

Das erfahrene Team von Tall Audio hat bereits bei einer Vielzahl von Veranstaltungen wie der TV-Übertragung von MotoGP-Rennen und großen Konzerten auf RTS gesetzt und war sicher, dass auch hier ein RTS-System optimal geeignet war, um alle Anforderungen der Bond-Premiere zu erfüllen.

Das Herzstück der Lösung war die digitale Intercom-Matrix Odin, die in einem Ü-Wagen von Tall Audio untergebracht war.

Die integrierte Omneo-IP-Architektur von Odin ermöglicht sowohl Dante- als auch AES 67/70-Netzwerke, was sich für die Veranstaltung als besonders wichtig erwies.

»In unserem Ü-Wagen haben wir eine Odin-Matrix, die vollständig in unser festes IP-Dante-Netzwerk integriert ist«, erklärt Paul Stadden, Tall Audio-Mitbegründer und Sound Supervisor.

»Der Vorteil der Dante-Kompatibilität von Omneo ist hier besonders praktisch, da wir den Ausgang der Panel-Lautsprecher problemlos über unser Calrec-Hydra-Netzwerk für das Wedge-Monitoring für den FOH-Mixer zurückleiten können.«

Zusätzlich zu Odin setzte das Tall-Audio-Team auch elf Keypanels der KP-Serie ein, um die Intercom-Anforderungen der verschiedenen Produktionsbereiche zu erfüllen. »Wir verwendeten eine Auswahl von KP-5032, KP-4016 und DKP-4016-Panels«, erinnert sich Stadden.

»Wir haben einen separaten Switch im Videofahrzeug platziert, das die Panels dort mit IP versorgte, ebenso wie die Dante-Audioleitungen, die über verschiedene Schnittstellen zu- und abgingen.

Externe Panels auf dem roten Teppich für AV-Dienstleister, wie etwa die Front-of-House-Beschallung und -Beleuchtung, wurden über Glasfaserkabel mit Medienkonvertern verbunden, um sicherzustellen, dass alle eine einwandfreie Kommunikation hatten.«

Dank der einwandfreien Leistung der RTS-Ausrüstung verlief die Weltpremiere reibungslos und bildete den perfekten Startpunkt für den Film.