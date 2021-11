DTM2021: Näher dran als je zuvor

Die DTM wurde zu dieser Saison organisatorisch, vom Reglement, von den Teams und auch von der TV- und Streaming-Seite in zahllosen Aspekten neu aufgesetzt — man könnte von einem Neuanfang und einer Wiedergeburt der DTM sprechen. Aber weiterhin gilt: Näher als in der DTM kommen die Fans bei kaum einer anderen professionellen Motorsportveranstaltung an die Fahrer, die Fahrzeuge und die Renntechnik heran — und auch in der Berichterstattung in TV und auf diversen Streaming-Plattformen gilt das.

film-tv-video.de konnte beim letzten Rennwochenende der Saison 2021 in Nürnberg einen Blick hinter die Kulissen und auf die aufwändige Technik werfen, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt wurde.

TV Skyline (eigene Schreibweise: TV SKYLINE) war bei der DTM-Saison 2021 in Bereichen aktiv, die das Renngeschehen selbst betreffen und natürlich auch in solchen, in denen es um die diversen TV- und Streaming-Signale geht. Letztlich hat das Unternehmen für die DTM mittlerweile als technischer Dienstleister zahlreiche Gewerke übernommen, die über die reine TV-Übertragung hinausgehen. Auftraggeber von TV Skyline ist dabei die ITR GmbH, das Vermarktungsunternehmen der DTM.

Wolfgang Reeh und Robert Kis, die Geschäftsführer von TV Skyline, geben im eingebetteten Video einen ersten Überblick.







Rennwochenende auf dem Norisring

Das Rennwochenende auf dem Norisring in Nürnberg, das film-tv-video.de besucht hat, war das Finale der aktuellen DTM-Saison, dort wurde also auch der Meistertitel ausgekämpft. Diesen Titel trägt nun Maximilian Götz, der die beiden letzten Rennen für sich entscheiden konnte.

Bis es dahin kam, wurde eine spannende Saison ausgetragen, denn lange Zeit hatte der Neuseeländer Liam Lawson im Verlauf der Saison die meisten Punkte gesammelt und der Südafrikaner Kelvin van der Linde war ihm eng auf den Fersen gefolgt. Drei Aspiranten auf den Titel sorgten für Spannung und auch für Härte im Rennen.

Insgesamt 16 Läufe wurden im Rahmen der DTM2021 ausgetragen, auf Rennstrecken im italienischen Monza, auf dem Lausitzring, im belgischen Zolder, auf dem Nürburgring, dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg, im holländischen Assen und auf dem Hockenheimring.

Die letzte DTM-Station der aktuellen Saison unterschied sich von allen anderen Strecken, denn in Nürnberg wird nicht nur der kürzeste Kurs präpariert, sondern es handelt sich hier auch gar nicht um eine permanente Rennstrecke.

Der Norisring wird außerdem vor den Ruinen des Reichsparteitags- geländes aus der Nazizeit jeweils bei den einzelnen Veranstaltungen als Stadtkurs aufgebaut und präpariert.

Ein paar Daten für den Norisring, wie sie bei der DTM2021 galten: Die Strecke maß 2.300 m, Topspeed waren 260 km/h, der Vollgasanteil der Strecke betrug 67 %, die langsamste Kurve konnte man mit maximal 47 km/h fahren, die schnellste mit 103 km/h.





Highlights des letzten Rennens der DTM-Saison 2021.



Da TV Skyline, wie schon erwähnt, verschiedene Aufgaben bei der DTM 2021 erledigte, sind im folgenden detailliertere Informationen zu diesen Aspekten aufgegliedert — mit Texten, Fotos, Videos und Bildgalerien.

Seite 1: Einleitung, Basics, Videointerview Reeh/Kis

Seite 2: Grundlegendes technisches Setup

Seite 3: Renntechnik — Boxenfunk, Zeitmessung, Race Control, Grafiken

Seite 4: TV-Technik — eingesetzte Fahrzeuge und deren Ausrüstung

Seite 5: TV-Technik — Kameras

Seite 6: Output — TV-Programm, Videointerview Strobl, Sat1, Streaming, Fazit