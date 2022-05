Filmfest München: Neues Deutsches Fernsehen

In der Reihe Neues Deutsches Fernsehen sind beim Filmfest München 15 Filme und Serien zu sehen.

5 Filme und Serien umfasst die Reihe Neues Deutsches Fernsehen. Der von der VFF (Verwertungsgesellschaft für Eigen- und Auftragsproduktionen) gestiftete Bernd Burgemeister Fernsehpreis wird zum ersten Mal zweifach vergeben: dotiert mit jeweils 25.000 Euro, zeichnet er neben dem besten Spielfilm nun auch die beste Serie oder den besten Mehrteiler im Programm aus.

»Serien und Mehrteiler sind Publikumsmagneten – im deutschen Fernsehen und zunehmend auch in den Programmen großer Festivals. Diese Realität möchte die VFF mit der Erweiterung des Bernd Burgemeister Fernsehpreises abbilden. Wir freuen uns, damit nun die ganze Breite des fiktionalen TV-Schaffens beim Filmfest München auszeichnen zu können«, sagt Prof. Dr. Johannes Kreile, Geschäftsführer der VFF.

»Der Preis ist auch ein Gütesiegel für die erneut herausragende Qualität der beim Festival eingereichten Produktionen. Wir bedanken uns bei der VFF für dieses großartige Zeichen der Wertschätzung. Das Filmfest München hat sich als eines der ersten großen Festivals für das Serienformat geöffnet. Umso schöner ist es, sie nun auch mit einem eigenen Preis würdigen zu können«, ergänzt Diana Iljine, Festivaldirektorin Filmfest München.

Gleich sieben TV-Serien und -Mehrteiler, von denen jeweils die ersten Folgen gezeigt werden, holt Programmkuratorin Dr. Ulrike Frick in den neu geschaffenen Wettbewerb der Reihe Neues Deutsches Fernsehen. Sie stehen neben acht TV-Spielfilmen, unter anderem den neuen Regiearbeiten von Dominik Graf, Sherry Hormann und Rainer Kaufmann. Besetzt sind die Produktionen allesamt prominent: Matthias Brandt, Johanna Wokalek, Verena Altenberger, Birgit Minichmayr, Kostja Ullmann, Mišel Matičević, Friedrich Mücke und Alexander Scheer sind unter den bekannten deutschen Schauspieler:innen, die in München ihre TV-Filme, TV-Serien und -Mehrteiler präsentieren werden.

Die Beiträge im Programm 2022 sind authentisch. Hoffnung, Träume und die große Kraft der Freundschaft (»Das Haus der Träume«, »Damaged Goods«, »Für Jojo«) stehen nicht-geschönten Realitäten gegenüber: Korrupten Männerbünden im Big Business einer größenwahnsinnigen Finanzwelt (»King of Stonks«) oder Fußballbranche (»Das Netz – ein Wintermärchen« (AT)). Toxischen Persönlichkeiten und (Macht-)Missbrauch (»Der Spalter«, »So laut du kannst«). Der zerstörerischen Kraft des Schweigens und der Gruppe (»Liberame – Nach dem Sturm«, »Das weiße Schweigen«), erschütternden individuellen und kollektiven Traumaerfahrungen, teils nach wahren Begebenheiten (»Ramstein – Das durchstoßene Herz«, »Munich Games«), und immer wieder Geschichten, in denen es um die Frage nach Schuld und Verantwortung (»Das Licht in einem dunklen Haus«, »Lauchhammer«), um Trauerarbeit und Neuanfänge geht (»Laufen«, »Gesicht der Erinnerung«).

»Ich sehe eine enorme Kreativität, formale Vielfalt und den Mut, komplexe und auch sperrige, schwierige Themen intelligent und persönlich zu erzählen. Wir zeigen sowohl bei den Fernsehfilmen als auch im seriellen Erzählen das Innovativste, was der deutsche Fernsehmarkt derzeit produziert. Die Festivalbesucher:innen können sich auf herausragendes und herausforderndes deutsches Fernsehen freuen.«

– Dr. Ulrike Frick, Programmkuratorin der Reihe Neues Deutsches Fernsehen

Die Bernd Burgemeister Fernsehpreise für den besten TV-Film und die beste TV-Serie oder den besten TV-Mehrteiler werden am ersten Festivalsonntag, den 26. Juni 2022, auf dem Filmfest München vergeben. Gestiftet werden die Preise von der VFF Verwertungsgesellschaft für Eigen- und Auftragsproduktionen. Die dreiköpfige Jury bilden Prof. Bettina Reitz (Präsidentin der Hochschule für Fernsehen und Film München), Edgar Selge (Schauspieler) und Susanne Mann (Produzentin).

Alle Filme, Serien und Mehrteiler der Reihe Neues Deutsches Fernsehen 2022

Damaged Goods

von Anna-Katharina Maier, Deutschland 2022 / Buch Jonas Bock, Lene Pottgießer, Frederick Schofield, Claudia Seibl, Chris Hödl, Paul M. Feldmann, Isabella Oliveira Parise Kröger

mit Sophie Passmann, Tim Oliver Schultz, Leonie Brill, Zeynep Bozbay, Antonije Stankovic

Westside Filmproduktion GmbH, Amazon Deutschland/ Prime Video

Gesicht der Erinnerung

von Dominik Graf, Deutschland 2022 / Buch Norbert Baumgarten

mit Verena Altenberger, Alessandro Schuster, Florian Stetter, Judith Altenberger, Maria Preis

Lailaps Films GmbH, Südwestrundfunk (SWR), Österreichischer Rundfunk (ORF)

Das Haus der Träume

von Sherry Hormann, Umut Dağ, Deutschland 2022 / Headautorin Conni Lubek / Buch Conni Lubek, Holger Joos, Silja Clemens und Carola Lowitz / nach dem Roman »Torstrasse 1« von Sybil Volks

mit Naemi Feitisch, Ludwig Simon, Nina Kunzendorf, Alexander Scheer, Amy Benkenstein, Samuel Finzi, Lucas Reiber

X Filme Creative Pool GmbH, Mediengruppe RTL Deutschland GmbH, in Zusammenarbeit mit Beta Film

Für Jojo

von Barbara Ott, Deutschland 2021 / Buch Stefanie Ren

mit Caro Cult, Nina Gummich, Steven Sowah, Louis Nitsche, Anne Zander

Oberon Film GmbH, Netflix

King of Stonks

von Jan Bonny (Lead-Regie), Facundo Scalerandi, Isabell Suba, Deutschland 2022 / Buch Jan Eichberg, Fabienne Hurst, Mats Frey, Philipp Käßbohrer

mit Thomas Schubert, Matthias Brandt, Larissa Sirah Herden, Sophia Burtscher, Altine Emini

btf GmbH (Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann), Netflix

Lauchhammer

von Till Franzen, Deutschland 2021 / Buch Frauke Hunfeld, Silke Zertz

mit Mišel Matičević, Odine Johne, Marc Hosemann, Jacob Matschenz, Ella Lee

Moovie GmbH, ARD Degeto, Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), rbb, arte

Laufen

von Rainer Kaufmann, Deutschland 2022 / Buch Silke Zertz / nach dem gleichnamigen Roman von Isabel Bogdan

mit Anna Schudt, Katharina Wackernagel, Maximilian Brückner, Gaby Dohm, Michael Abendroth

Relevant Film Produktion GmbH, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

Liberame – Nach dem Sturm

von Adolfo J. Kolmerer, Deutschland 2022 / Buch Astrid Ströher, Marco Wiersch

mit Friedrich Mücke, Johanna Wokalek, Ina Weisse, Mohamed Achour, Kenda Hmeidan, Marc Benjamin, Tariq Al-Saies, Natalia Belitski, Shadi Eck, Mina-Giselle Rüffer, Emmanuel Ajayi

Bantry Bay Productions GmbH, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

Das Licht in einem dunklen Haus

von Lars-Gunnar Lotz, Deutschland 2021 / Buch Nils-Morten Osburg, Jan Costin Wagner

mit Henry Hübchen, Victoria Trauttmansdorff, Lucas Reiber, Paula Kroh, Katharina Heyer

Network Movie Film und Fernsehproduktion, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

Munich Games

eine Serie von Michal Aviram

von Philipp Kadelbach, Deutschland 2022 / Buch Michal Aviram, Martin Behnke

mit Seyneb Saleh, Yousef Sweid, Sebastian Rudolph, Dov Glickmann, Roger Azar

Amusement Park Film GmbH, Sky Deutschland

Das Netz – ein Wintermärchen (AT)

von Rick Ostermann, Deutschland 2022 / Buch Bernd Lange, Johannes Flachmeyer, Anneke Janssen, Thomas Ritter

nach einer Idee von Matthias Hartmann und Plinio Bachmann

mit Birgit Minichmayr, Raymond Thiry, Max von der Groeben, Tom Wlaschiha, Eva Mattes

Sommerhaus Serien GmbH

Koproduktion: ARD Degeto, DAS NETZ GmbH, hugofilm features GmbH, SRF Schweizer Radio und Fernsehen

Ramstein – Das durchstossene Herz

von Kai Wessel, Deutschland 2022 / Buch Holger Karsten Schmidt

mit Max Hubacher, Trystan Pütter, Elisa Schlott, Jan Krauter, Alina Stiegler

FFP New Media GmbH, Südwestrundfunk (SWR)

Koproduktion: FONTANA SPRL

So laut du kannst

von Esther Bialas, Deutschland 2022 / Buch Sophia Krapoth, Isabel Kleefeld, Lilly Bogenberger, David Weichelt

mit Friederike Becht, Nina Gummich, Jan Krauter, Gesine Cukrowski, Ulrich Brandhoff

Relevant Film Produktion GmbH, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

Der Spalter

von Susanna Salonen, Deutschland 2022 / Buch Stefan Rogall

mit Axel Stein, Marlene Morreis, Fabian Busch, Susana AbdulMajid, Sebastian Schwarz, Paul Sundheim

Studio Zentral, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

Das weisse Schweigen

von Esther Gronenborn, Deutschland 2021 / Buch Esther Gronenborn, Sönke Lars Neuwöhner

mit Julia Jentsch, Kostja Ullmann, Elena Uhlig, Rouven Israel, Merve Aksoy

Nordfilm GmbH, RTL+