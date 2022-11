Schnelle Speicherkarten von OWC

Mit Speicherkarten der Baureihe Atlas Ultra will OWC besonders Filmer ansprechen.

Wer mit seiner Kamera die maximal intern erreichbare Bildqualität auch tatsächlich erzielen will, der braucht dafür entsprechend schnelle Speicherkarten. OWC bietet solche Karten in verschiedenen Formaten an (darunter SDXC und CFexpress), und die Atlas-Baureihe wird laut Hersteller unter den härtesten Bedingungen entwickelt und getestet. Die neuen CFexpress-Speicherkarten Atlas Ultra 325 und 650 etwa sind »Red approved« für V-Raptor- und V-Raptor XL-Kameras (Info).

Passend zu diesen neuen, schnellen CFexpress-Speicherkarten bietet das Unternehmen auch ein neues, tragbares Kartenlesegerät mit integrierter Unterstützung für Thunderbolt und USB an.

Atlas Ultra SD V90

Wer einen High-End-Workflow auf Basis von SD-Speicherkarten nutzen will, dem empfiehlt OWC die Atlas Ultra SD V90. Sie schafft laut Hersteller Videoaufzeichnung mit hoher Bitrate in 4K und 6K: mit einer garantierten Aufzeichnungsgeschwindigkeit von mindestens 90 MB/s.

Die Atlas Ultra SD V90 ist ab sofort mit Kapazitäten von 64, 128 und 256 GB erhältlich, die 512-GB-Version soll ab Dezember 2022 folgen. Online-Nettopreis für 64 GB: rund 75 US-Dollar.

Atlas Ultra CFexpress

Mit einer dauerhaften Mindestschreibgeschwindigkeit von 1.300 MB/s können die Speicherkarten der Baureihe Atlas Ultra CFexpress auch zuverlässig 8K-Raw-Videos aufnehmen, verspricht OWC. Den Kameras, die CFexpress-Karten nutzen, ermöglichen diese Karten die derzeit höchste Bildqualitätsstufen. Sowohl die OWC Atlas Ultra 325 (mit 325 GB) als auch das 650er-Modell sind »Red approved« für V-Raptor- und V-Raptor XL-Kameras (Infos).

Atlas Ultra CFexpress ist ab sofort mit Kapazitäten von 165 GB, 325 GB und 650 GB verfügbar. Online-Nettopreis für 165 GB: rund 175 US-Dollar.

Atlas FXR

Einen passenden neuen, schnellen Kartenleser für CFexpress-Speicherkarten bietet OWC ebenfalls an und verspricht dafür höchste Kompatibilität, extreme Geschwindigkeit und durch die kleine Baugröße auch hohen Reisekomfort. Videomaterial und Fotos können mit Thunderbolt- oder USB-Anschluss mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1.600 MB/s übertragen werden. Die Grundfläche des Kartenlesers Atlas FXR ist so groß wie eine EC-Karte und wird über den Bus mit Strom versorgt.

Atlas FXR ist ab sofort zum Online-Nettopreis von rund 150 US-Dollar erhältlich.