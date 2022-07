Gravity: Virtuelles Autorennen »Supercars Eseries«

Die australische Autorennserie Supercars beauftragte Gravity Media mit der Übertragung der diesjährigen »Cash Converters Supercars Eseries«, einem E-Sports-Event.

Gravity Media wurde von der Autorennserie Supercars zum dritten Mal in Folge beauftragt, die »Cash Converters Supercars Eseries« zu produzieren und zu moderieren. Das ist ein E-Sports-Wettbewerb, bei dem Profi-Rennfahrer und Gamer an Fahrsimulatoren ein virtuelles Autorennen austragen. Die Idee wurde 2020 geboren, als echte Rennen während der Covid-Beschränkungen nicht stattfinden konnten.

Die Supercars Eseries findet auf der iRacing-Plattform statt und läuft über sechs wöchentliche Runden vom 20. Juli bis 24. August 2022. Die Eseries bietet den Fans eine Mischung aus Supercars-Rennfahrern aus der realen Supercars -Rennserie und Gamern unter den Elite-Sim-Racern.

Die australische Niederlassung von Gravity Media, die über ihre Produktionszentren in Sydney und Melbourne verfügt, arbeitete eng zusammen, um die Anforderungen des Veranstaltern zu erfüllen. Das Produktionszentrum von Gravity Media in Sydney beherbergt einen kompletten Kontrollraum für die Supercars-Produktion, der auch das Live-Streaming der Action über mehrere Plattformen umfasst.

Gravity Media schaltete die bis zu 30 Fahrer aus der ganzen Welt über eine Remote-Video-Plattform zusammen und integrierte sie in das Rennen.

Im Produktionszentrum in Melbourne saßen vier Moderatoren und Experten in einem Greenscreen-Studio und wurden über eine direkte Glasfaserverbindung eingebunden. Sie kommentierten den Rennverlauf On Air und waren über eine separate Kommunikationsverbindung in das Renn- und Übertragungsgeschehen eingebunden.

Um den Zuschauern ein fesselnderes Erlebnis zu bieten, führte Gravity Media Kamera-Overlays, Fahrer-Webcams, In-Car-Kameragrafiken, Fahrer-Audio-Feeds und führende Supercars-Kommentatoren zu einem Programmstream zusammen, um ein Esports-Erlebnis zu schaffen, das dem entspricht, was die Zuschauer in der realen Welt erleben würden.

Adam Dodman, Studio Engineering Manager bei Gravity Media Australia: »Seit 2020 unterstützt Gravity Media Supercars bei der Produktion der Eseries sowohl für OTT als auch für Fox Sports. Dank unserer technischen Einrichtungen in Melbourne und Sydney waren wir in der Lage, einen schlüsselfertigen Betrieb für die wöchentliche Ausstrahlung zu liefern. Melbourne wurde als Studiobasis für die Moderatoren in unserem Greenscreen-Studio genutzt. Die verschiedenen Kamerabilder wurden über zusammengeschaltete Glasfaserkabel an unser Produktionszentrum in Sydney gesendet. Über diese Glasfaserkabel wurden auch die erforderlichen Kommunikations- und Video-Rückkanäle übertragen. In Sydney befand sich der Hauptkontrollraum, in dem auch das iRacing-Team mit seinen Servern untergebracht war, um alle Rennfahrer in die Live-Übertragung einzubinden. Zoom und Discord wurden eingesetzt, um Live-Audio/Vision der Fahrer zu integrieren, so dass sich die gesamte Veranstaltung noch realistischer anfühlte.«

Zwei neue australische Rennstrecken und Langstreckenrennen auf einigen der geschichts-trächtigsten Strecken Australiens stehen im Mittelpunkt der Rückkehr der »Cash Converters Eseries« von Supercars im Jahr 2022, die zwei Langstreckenrennen und ein Fan’s Choice in der Serie umfasst. Bei diesen Veranstaltungen handelt es sich um virtuelle Rennen auf der berühmten Mount-Panorama-Rennstrecke in Bathurst und zum ersten Mal auf der historischen Sandown-Rennstrecke in Melbourne. Im Jahr 2022 wird auch die Rennstrecke Winton in Victoria in den Wettbewerb einbezogen, die kürzlich zur iRacing-Online-Plattform hinzugefügt wurde.

Das hybride Wettbewerbsprogramm besteht aus zwei Meisterschaften innerhalb einer Serie: Das ist einerseits die Pro Series, bestehend aus Elite-Gamern, die Supercars-Teams und große Marken repräsentieren und um einen Teil des Preisgeldes von 26.000 Dollar kämpfen. Zum anderen die All Stars Series, die aus Supercars- und Dunlop-Super2-Fahrern besteht. Zum ersten Mal kämpfen die Supercars-Teams jede Woche auch um eine Spende von 1.000 Dollar für eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl.

Die Eseries wird live zur Hauptsendezeit im Fernsehen und auf Social-Media-Plattformen übertragen, wobei Gravity Media für eine nahtlose Integration mehrerer Medienströme sorgt, was in der schnelllebigen Esports-Branche unerlässlich ist. Das Eseries-Paket von Gravity Media wird über den Foxtel-Kanal von Fox Sports, die IP-Sportplattform von Kayo und den IP-Dienst 7Plus von Network 7 übertragen. Gravity Media hat außerdem einen Live-Stream aus dem Kontrollraum für die Übertragung auf Facebook, Twitch und YouTube kodiert.

»Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Gravity Media bei diesem Event. Die außergewöhnliche Erfahrung und das Fachwissen von Gravity Media bei der Bereitstellung von hochwertigen Übertragungsinfrastrukturen stellen sicher, dass wir unseren Fans ein erstklassiges Erlebnis bieten können. Die Fähigkeit von Gravity Media, sich der Entwicklung unserer Eseries in den letzten drei Jahren anzupassen und zu erneuern, war ein Schlüsselfaktor für den Erfolg dieser Partnerschaft«, sagte David Tunnicliffe, Head of Broadcast bei Supercars Australia.