Gravity: Triathlon-Rekord-Projekt auf dem Lausitzring

Anfang Juni 2022 soll auf dem Lausitzring ein Rekord-Triathlon-Versuch stattfinden. Gravity ist für die Live-Übertragung verantwortlich.

Am 5. oder 6. Juni 2022 soll auf dem Lausitzring und in einem See in der Nähe dieser Rennstrecke ein Rekord-Triathlon-Versuch stattfinden: der Pho3nix Sub7 und Sub8, powered by Zwift.

Dabei werden zwei Frauen und zwei Männer versuchen, einen vollen Triathlon über die ganze Distanz in Rekordzeit zu absolvieren. Die Frauen wollen eine Gesamtzeit unter acht Stunden erreichen, die Männer eine unter sieben Stunden.

3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen: Das schafften bisher weltweit und seit es Triathlon als Sport gibt, nur zwei Männer unter 7 Stunden und 30 Minuten. Drei Frauen erreichten bisher weniger als 8:30.

Mit den Rekorden einen so großen Sprung anzupeilen, ist also sehr, sehr ambitioniert.

Die Athletinnen und Athleten haben sich für den Rekordversuch 18 Monate lang vorbereitet. Der Veranstalter suchte weltweit die optimale Strecke und versucht, hier nun ideale Bedingungen zu schaffen.

Letztlich sind die Ziele Sub7 und Sub8 aber nicht nur absolut ehrgeizig, sondern auch ein wenig irrsinnig.

Insgesamt erinnert diese Rekordjagd auch an den umstrittenen Marathon-Rekord von unter zwei Stunden, den Eliud Kipchoge erreichte — unter optimierten Bedingungen und mit einem Heer von Helfern.

Ist das noch Sport? Muss man das gut finden? Das muss jeder selbst entscheiden: eine absolute körperliche Höchstleistung ist es aber in jedem Fall.







Alistair Brownlee und Kristian Blummenfelt wollen als erste Triathleten die Rekordmarke von einer Gesamtzeit unter sieben Stunden knacken. Nicola Spirig und Lucy Charles-Barclay sind die beiden Athletinnen, die einen Wert unter acht Stunden schaffen wollen.

Veranstalter des Rekordversuchs ist die Mana Sports and Entertainment Group, die Idee zum Sub7/Sub8-Projekts entwickelt Pho3nix. Die Pho3nix Foundation, gestiftet vom polnischen Geschäftsmann Sebastian Kulczyk, ist eine gemeinnützige Organisation, die besonders Kindern aus benachteiligten Verhältnissen durch sportliche Aktivität unterstützen soll. Zwift ist der Haupsponsor des Sub7/Sub8-Projekts. Broadcast-Partner des Sub7/Sub8-Projekts ist Gravity Media.

Gravity Media bietet seit 15 Jahren Übertragungslösungen für Triathlon und ähnliche Veranstaltungen an: Die Erfahrung des Unternehmens reicht von der ersten Übertragung des Super League Triathlon auf Hamilton Island über Ironman-Dokumentationen bis hin zur Bereitstellung erfahrener und flexibler Produktionsteams für Großprojekte wie die Übertragung der Olympischen Spiele und die Bereitstellung von Technik für globale Übertragungen wie die Australian, US und French Opens.

Übertragung Sub7/Sub8

Am 5. oder 6. Juni 2022 soll es eine 9,5-stündige Live-Übertragung geben: 8 Stunden Live-Rennen, ergänzt durch zusätzliche Inhalte vor und nach der Sendung, etwa Gespräche mit einer Reihe von besonderen Gästen, aufgezeichneten Inhalten und technischen Analysen.

Die Übertragung soll weltweit kostenlos gestreamt werden: auf sub7sub8.com sowie auf den Youtube- und Facebook-Plattformen der Pho3nix Foundation.

Vor der Live-Übertragung läuft eine einstündige Highlight-Sendung aus der Vorbereitungszeit und dem Verlauf der Rennwoche bis zum Rennen — aus der Perspektive der Athleten.

»Wir freuen uns, mit der Mana Group zusammenzuarbeiten, um das Sub7/Sub8-Projekt weltweit auf die Bildschirme zu bringen«, sagt Mike Purcell, Head of Production bei Gravity Media in Australien.

»Dieses innovative und aufreibende Triathlon-Weltrekord-Ereignis werden wir durch unsere innovative Übertragungstechnologie so interaktiv und immersiv begleiten, dass die Fans es miterleben können, als würden sie selbst in die Schuhe der Athleten schlüpfen — wir werden sie zudem durch Hintergrundgeschichten und Analysen der Renndaten auf dem Bildschirm fesseln.«

Chris McCormack, Vorstandsmitglied der Pho3nix Foundation und CEO von Mana, sagt: »Gravity Media und das Führungsteam von Mana können auf eine lange Erfolgsgeschichte in der Zusammenarbeit bei erstklassigen, innovativen Sendeproduktionen zurückblicken, einschließlich der Entwicklung der ersten Übertragung der Super League Hamilton Island. Gravity Media ist ein offener Partner, der unsere Vision teilt und bereit ist, die Norm herauszufordern und der Lust auf unterhaltungsorientierte Sportproduktionen hat. Wir können uns keinen besseren Partner vorstellen, um diesen außergewöhnlichen Versuch auf die Bildschirme in aller Welt zu bringen.«