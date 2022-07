Gravity: »Festival of Speed«

Gravity Media produzierte die Live-TV-Übertragung des »Festival of Speed« auf dem britischen Goodwood Estate.

Gravity Media kehrte in diesem Jahr zum dritten Mal auf den Goodwood Estate zurück, um dort ein aufwändiges TV-Event umzusetzen. Dieses Mal war der Anlass das »Festival of Speed«. Gravity konnte vor kurzem einen Fünfjahresvertrag gewinnen, der die komplette Produktion der Goodwood-Motorsport-Saison und die Unterhaltungsveranstaltung »Goodwoof« umfasst, wo es um Hunde geht (Meldung).

Das »Festival of Speed« wird auf dem Anwesen des Herzogs von Richmond durchgeführt und beinhaltet diverse Rennen und andere Wettbewerbe. In diesem Jahr wurde die traditionelle Motorsportstrecke durch ein Bergrennen auf einer Straße des Anwesens ersetzt, zudem wurde eine Rallyestrecke errichtet und eine Drift-Zone gestaltet.







Die diesjährige Veranstaltung stand unter dem Motto »Innovation«, so wurde etwa ein rekordverdächtiges Elektroauto eingesetzt, das die Fans beim Bergrennen in Staunen versetzte.

Gravity Media war für die Bereitstellung von mehr als 40 Stunden Live-Inhalten an den vier Tagen verantwortlich, einschließlich der Live-Berichterstattung für den britischen Sender ITV.

Für ITV wurde sowohl am Samstag als auch am Sonntag ein eigenständiger, erweiterter Feed produziert und ausgestrahlt. Eine zweistündige Sonntagsshow wurde auch auf dem F1-Kanal von Sky Sports gesendet. Darüber hinaus wurden weltweite Feeds für internationale Partner, eine eigene digitale Produktion, exklusive Partnerinhalte und eine komplett ausgearbeitete Highlight-Show für ITV und internationale Fans erstellt.

Gravity realisierte die komplette TV- und Streaming-Produktion für das Event und kombinierte dabei die redaktionelle Kompetenz einiger der renommiertesten Produzenten in Großbritannien mit langjähriger technischer Erfahrung und Innovationen, wie den patentierten Spezial-Live-Kamerasystemen von Gravity Media, so das Unternehmen. Das Team setzte acht On-Board-Kameras ein, die auf mehrere Fahrzeuge verteilt waren und die Zuschauer aus Sicht des Unternehmens näher an das Geschehen heranrückten als je zuvor.

Das schlüsselfertige Projekt umfasste auch das komplette Design und Re-Branding der Bildschirmgrafiken, die Unterstützung der digitalen Content-Strategie von Goodwood und das Projektmanagement für alle Veranstaltungen und Partneraktivitäten.

Laura Wignall, Gravity Media Goodwood Project Lead kommentiert: »Wir waren sehr erfreut, mit Goodwood zusammenzuarbeiten, um das Festival of Speed live auf ITV 1 und weltweit zu übertragen. Wir realisierten die End-to-End-Übertragung, bei der sowohl das technische als auch das Produktions-Knowhow von Gravity Media zum Einsatz kam, um dieses Ereignis zu realisieren. Dabei erreichten wir ein ganz neues Niveau gegenüber unseren beiden vorherigen Veranstaltungen: 180 Mitarbeiter auf mehreren Tribünen und in zwei TV-Komplexen, fast 30 Kameras, darunter unsere brillanten On-Board-Kameras, die das rekordverdächtige britische Elektroauto, das vor über 50.000 Zuschauern um den Hügel flog, perfekt einfingen. Ich bin wirklich stolz auf das, was wir mit der Unterstützung von Goodwood erreicht haben.«

Peter Sarginson, Gravity Media Lead Digital Design Engineer, fügt hinzu: »Es war eine Freude, Teil unseres Goodwood-Festival-of-Speed-Teams zu sein. Das ist eine sehr aufregende Veranstaltung mit einer fantastischen Atmosphäre. Das Projekt bot auch die perfekte Gelegenheit, einige unserer Gravity-Media-Spezialkameratechniken zu präsentieren. Wir hatten vier vollständig robotergesteuerte Kameras — ferngesteuert von Operatoren in der Produktionsgalerie — an Orten im Einsatz, die spektakuläre Aufnahmen lieferten, die andernfalls zu gefährlich gewesen wären, um von einer bemannten Kameraposition aus aufgenommen zu werden. Außerdem hatten wir eine Reihe unserer Minikameras diskret auf der Streckenseite der Heuballen installiert. Diese ‚Flip/Flop‘-Kameras ermöglichten fantastische Aufnahmen der Autos bei hohen Geschwindigkeiten. Auch hier handelte es sich um Positionen, die für herkömmliche Kameras aus Sicherheitsgründen einfach nicht erlaubt wären. Unsere Minikameras sind eine Eigenentwicklung, die ursprünglich für Tennisnetzanwendungen gedacht war und qualitativ hochwertige Full-HD-Bilder liefern.«

Adam Waterworth, Events Managing Director von Goodwood, sagt: »Es war uns wichtig, jemanden zu finden, der einerseits versteht, worum es in Goodwood geht, und der andererseits weiß, wie wir es erreichen, das via Fernsehbildschirm und digital darzustellen. Beim Festival of Speed, bei unserer neuen Hundeveranstaltung Goodwoof und bei unserer Mitgliederversammlung war es großartig, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das mit unseren Zielen übereinstimmt und bei dem der kreative Funke, der Enthusiasmus und die Energie überspringen, die man braucht, um die Spannung bei einer solchen Veranstaltung zu vermitteln. Nach der Hälfte unserer Event-Kalenders kann ich sagen, dass wir nicht zufriedener sein könnten.«

Waterworth ergänzt: »Ich glaube, Innovation war für uns ein wichtiger Punkt, als wir diese Abläufe planten und durchführten. Es war sehr beeindruckend zu sehen, wie Gravity Media auch in die physische Infrastruktur investiert hat. Die Wirecam war beim Festival of Speed zum ersten Mal dabei, die On-Board-Kameras — allein die Anzahl der Kameras und die Art und Weise, wie wir sie einsetzen, ist etwas völlig Neues. Auch hier war es uns wichtig, innovativ zu sein und verschiedene Möglichkeiten zu nutzen, um zu zeigen, was wir tun, und genau das haben wir getan.«