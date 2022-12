Gravity: Rein weibliches Audioteam bei der Kurzbahn-Schwimm-WM

Bei der Kurzbahn-Schwimm-WM in Melbourne realisierte die TV- und Streaming-Übertragungen im Audiobereich ein rein weibliches Team von Gravity.

Gravity Media hat sein Audioteam für die Kurzbahn-Schwimm-WM in Melbourne gewürdigt und beglückwünscht: ein sechsköpfiges, rein weibliches Team, das alle Audioanforderungen für die komplette globale Host-Fernsehproduktion der Meisterschaften umsetzte und perfekt ablieferte.

Gravity Media Australia war Host-Broadcaster für die Kurzbahn-Schwimm-WM, produzierte mehr als 48 Stunden Live-Berichterstattung und lieferte die komplette globale Fernsehproduktion schlüsselfertig an den Verband.

Jessica Paynter, Kelly Doherty, Janine Moorley, Joanna Atalla, Aster Caplan und Amy Harkom bildeten dabei das Team, das alle Aspekte der Audioproduktion für die globale Host-Fernsehproduktion für die Meisterschaften lieferte. Insgesamt waren die Frauen nicht in der Mehrheit der insgesamt 110-köpfigen Gravity-Crews, aber immerhin wurde im Audiogewerk eine 100-prozentige Frauenquote erreicht. Amy Harkom, die von Jessica Paynter im Rahmen des Mentoring-Programms »Women in Broadcast Operations« am RMIT in Melbourne betreut wurde, stieß hierbei neu zu dem Team für die Veranstaltung.

Jessica Paynter, Audio- und Kommunikationsingenieurin bei Gravity Media Australia: »Es ist großartig, nicht mehr nur ‚die Frau im Audiobereich‘ zu sein, sondern nur noch ‚eine der Frauen im Audiobereich‘. Frauen in technischen Berufen zu finden, ist zwar mittlerweile gang und gäbe — und das war letztlich auch nur eine Frage der Zeit. Wir hoffen, dass wir andere Frauen ermutigen, in alle technischen Abteilungen zu gehen, nicht nur in die Audioabteilung.«

Ben Madgwick, Director Media Services and Facilities bei Gravity Media Australia: »Wir könnten nicht stolzer auf diese großartige Crew sein, die eine entscheidende Rolle bei der Durchführung der globalen Fernsehproduktion spielte. Sie haben — zusammen mit unserer Gesamtcrew — ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Wir alle bei Gravity Media Australia freuen uns darauf, die Möglichkeiten weiter auszubauen und Frauen zu ermutigen, diese spannenden Rollen in der Übertragungstechnik und Produktion zu übernehmen.«

Gravity Media Australia griff auf international anerkannte Kamera-, Sende- und Produktionstechnologien zurück, die von Gravity Media entworfen und entwickelt wurden. Gravity Media Australia setzte zwei hochmoderne High-Definition-Broadcast-Trucks, DSNG-Fahrzeuge, mehr als 30 Kameras, darunter Spezial- und Roboterkameras, sowie Drohnen ein, um die Berichterstattung über wichtige internationale Sendeplattformen zu liefern.