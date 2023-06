Wimbledon: Live-Übertragungen, Vertragsverlängerung für EMG Group

Vier weitere Jahre wurden die zur EMG Group gehörenden Unternehmen ACS und EMG-C von Wimbledon Broadcast Services verpflichtet.

Die bestehenden Verträge von Aerial Camera Systems (ACS) und EMG Connectivity (EMG-C) mit Wimbledon Broadcast Services (WBS), dem Host-Broadcaster des Tennisturniers in Wimbledon, wurden für vier weitere Jahre verlängert. »Wir freuen uns über die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit ACS und EMG Connectivity, da wir unsere Berichterstattung weiter ausbauen, um neue Qualitäts- und Innovationsstandards bei der Übertragung von Wimbledon zu setzen«, kommentiert Paul Davies, Head of Broadcast, Production and Media Rights beim All England Lawn Tennis Club.

Aktuell sind die laut EMG Group größten Live-Übertragungsaktivitäten für die Meisterschaft in Wimbledon teilweise in den letzten Vorbereitungen, teilweise sind sie schon angelaufen.

Die zur EMG-Gruppe gehörenden Unternehmen ACS und EMG-C liefern Spezialkameras und HF-Ausrüstung an WBS für die Wimbledon Championships, die vom All England Club jährlich veranstaltet werden.

Das zweiwöchige Tennis-Event ist eine der größten jährlichen Sport-Außenübertragungen in Großbritannien und für die beteiligten Broadcast-Unternehmen eines der größten, wichtigsten und prestigeträchtigsten Sportprojekte. EMG Connectivity hat hier über mehrere Jahre hinweg schon verschiedene Rundfunkanstalten mit RF-Diensten beliefert und wurde zum exklusiven Lieferanten von RF-Kameras, als WBS 2018 die Host-Broadcasting-Übertragung der Championships von der BBC übernahm. ACS ist sogar schon seit über 20 Jahren vor Ort tätig.

ACR-Einsatz in Wimbledon

»Als wir die Zusammenarbeit mit der BBC in Wimbledon begannen, lieferten wir nur drei oder vier Kamerasysteme. Dieses Angebot ist stetig gewachsen, und als WBS die Rolle des Host-Broadcasters übernahm, legte das Unternehmen zusätzlichen Wert darauf, einzigartige Aufnahmen der Championships zu erstellen. Hierfür wurden mehr Remote-Systeme auf dem Gelände und an den Courts platziert, um etwa auch die Atmosphäre der Zuschauer und die Trainingsbereiche der Spieler einfangen zu können. In diesem Jahr werden wir 46 Smarthead-Kameraroboter installieren und 26 Operator einsetzen, die vor Ort von einem kleinen Team aus Technikern und drei Bildingenieuren unterstützt werden. Das ist unser bisher größter Einsatz für die Championships«, erklärt Matt Coyde, Sales Director bei ACS.

Kompakte Roboterkameras im Broadcast-Standard werden auf dem historischen Gelände des All England Lawn Tennis Club meistens bevorzugt, da sie durch ihre unauffällige Art den Platzbedarf und die Probleme mit der Sichtlinie minimieren, was ihre Verwendung innerhalb der Grenzen des Geländes ideal macht. In diesem Jahr arbeiten die meisten Kamerasysteme zum ersten Mal in UHD oder 1080p HDR, da WBS die Unterstützung dieser hochwertigen Formate vom Centre Court auf alle Kameras bei den Championships ausweitet.

Auf dem Centre Court selbst befinden sich einige bemerkenswerte Spezialkameras. So wurde eine 10 m lange Railcam entlang der Grundlinie in einer eigens dafür gebauten Abdeckung montiert. Weitere vier Kameras wurden auf speziell für Wimbledon entwickelten Kamerahalterungen montiert: zwei davon befinden sich auf dem Schiedsrichterstuhl. Zusätzlich zu den beiden Bahnen auf dem Centre Court und dem Court Nr. 1 liefert ACS auch Schienensysteme für die südlichen und nördlichen Plätze des Clubs.

Neben den verschiedenen Blickwinkeln auf das Spielgeschehen auf dem Platz sorgen zahlreiche Beauty-Kameras für eine kontextbezogene Berichterstattung über die Veranstaltung. Dazu gehören auch ferngesteuerte Zuschauerkameras, Aufnahmen des Ankunftsbereichs der Spieler, der Aorangi-Trainingsplätze und des Media Theatre. Zudem gibt es Geländeübersichtsaufnahmen des Veranstaltungsortes, dabei wurde eine Kamera auf einer Hebebühne hoch über dem Veranstaltungsort auf einem Stabilizer-System montiert, hier werden die Aufnahmen der gesamten Umgebung und der Londoner Skyline erzeugt.

EMG Connectivity in Wimbledon

EMG Connectivity stellt eine breite Palette an Equipment und Fachwissen sowohl für den Host-Broadcaster als auch für mehrere unilaterale Sendeanstalten zur Verfügung. Dabei wird eine sechsköpfige Crew für zwei Wochen plus Auf- und Abbau die Meisterschaften unterstützen.

Es gibt 40 Antennen auf dem Gelände, die zu einer zentralen RF-Kabine im Broadcast Compound verteilt und in die entsprechenden Empfangseinheiten eingespeist werden: Eine kosteneffiziente Methode zur Abdeckung mehrerer Bereiche für Veranstaltungen wie Wimbledon und Golfveranstaltungen, wie die Open und den Ryder Cup. Ein Rückkanal-Videosystem versorgt die mobilen RF-Monitore und wird auch einer Reihe von Rundfunkanstalten zur Verfügung gestellt. Dadurch können die Aufnahmen von überall auf dem Gelände analysiert werden.

Walk of Champions

Eine der Herausforderungen für das EMG-Connectivity-Team besteht darin, eine reibungslose Steadicam-HF-Übertragung des Walk of Champions von den Umkleidekabinen bis zum Eingang des Centre Court vor dem Spiel sicherzustellen. Außerdem werden hiermit die Gewinner und Gewinnerinnen über die Treppe des Clubhauses, durch den Korridor zu den Umkleidekabinen und auf den Balkon der Clubmitglieder gezeigt, wo sie dann von der jubelnden Menge begrüßt werden. Dies erfordert eine eigene Empfangsanlage mit Antennen, die in den Gängen und Korridoren versteckt sind, um eine nahtlose Abdeckung im Gebäude sicherzustellen — zusätzlich zu den 40 Antennen, die EMG Connectivity auf dem Gelände installiert hat.

»Dies ist das erste Jahr, in dem einige der RHBs mit einer Vor-Ort-Präsentation nach Wimbledon zurückgekehrt sind«, sagt Chris Brandrick, Commercial Director bei EMG Connectivity. »Das bedeutet, dass wir mehr RF-Kameras und RF-Monitore als je zuvor liefern werden. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserer nahtlosen drahtlosen Konnektivität, die Fans und Spieler miteinander verbindet, die Messlatte höher legen können als je zuvor.«

Die Championships in Wimbeldon beginnen in diesem Jahr am Montag, den 3. Juli 2023.