TV One für Live-Übertragungen

Die Übertragungseinheit »The One« von TVU Networks liefert Live-Videoübertragungen in Studioqualität.

TVU Networks präsentiert mit »The One« seine bisher kompakteste Übertragungseinheit. Es kann einen 4K- oder vier HD-Kanäle übertragen – und das in tadelloser Qualität und absoluter Stabilität, betont der Hersteller.

Mit The One und einem Produktionsteam lassen sich Remote- und auch Cloud-Produktions-Workflows realisieren und Kosten senken. Die Übertragungseinheit weist eine Latenzzeit von nur 0,3 Sekunden auf.

The One unterstützt 5G, und es ist möglich, bis zu 12 Verbindungen einschließlich Starlink, WiFi, Ethernet, BGAN und mehr zu nutzen. The One unterstützt bis zu 125Mbps.

The One verfügt über ein 5G-MIMO-Antennen-Array, das den nahtlosen Betrieb aller eingebauten 5G-Modems bei gleichzeitig hoher Leistung garantiert. Dies wird durch sechs 3GPP Release 16-Modems der nächsten Generation ergänzt, die umfassende Unterstützung für 5G SA- und NSA-Modi sowie Kompatibilität mit den weltweit am häufigsten genutzten 5G-, LTE- und 3G-Bändern bieten.

Darüber hinaus sorgen die dualen WiFi-Module des One, die mit MIMO-Antennen ausgestattet sind, für gute Konnektivität.

Mit dem TVU Powerpack kann The One vier Stunden lang laufen. Das Gerät wiegt knapp ein Kilogramm und lässt sich mit einer einzigen Taste sofort starten.

The One liefert Inhalte an die Cloud-native TVU Producer-Plattform für eine schnelle digitale Produktion und die nachgelagerte Distribution an digitale und SDI-Endpunkte. Man kann damit also ganz in der Cloud oder aber mit einem Remote Workflow arbeiten.

Vertrieb in Deutschland

Vertriebspartner von TVU Networks in Deutschland sind Qvest und DVE AS.