Student-Oscar für Babelsberger Trickfilm

»Laika & Nemo« von Jan Gadermann und Sebastian Gadow gewann einen Silber-Student-Oscar im Bereich Animation.

»Laika & Nemo«, produziert als Abschlussfilm an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, wurde mit einem Studenten-Oscar in Silber in der Kategorie »Animation« ausgezeichnet.

Die Regisseure Jan Gadermann und Sebastian Gadow realisierten den Film als Abschlussarbeit an der Filmuniversität. Der RBB hat den Film koproduziert.

Dies ist der dritte Oscar-Preisträger der Babelsberger Filmuni — nach »Kleingeld«, 1999 und »Am Ende der Wald«, 2016.

Bei »Laika & Nemo« handelt es sich um eine Stop-Motion-Animation, die komplett auf Sprache verzichtet.

Hier können sie einen ersten Eindruck über den Silber-Preisträger »Laika & Nemo« in einem Trailer auf Vimeo sehen:

Ein Making-Of gibt es für diesen Animationsfilm auch:







»Wir gratulieren von Herzen zu dieser Auszeichnung und sind sehr stolz auf diesen weiteren Oscar

für die Filmuniversität. Das Team von »Laika & Nemo« hat in allen Gewerken eine unfassbare gute

Arbeit geleistet und wird nun mehr als verdient mit diesem Erfolg belohnt«, so Filmuni-Präsidentin

Prof. Dr. Susanne Stürmer.

Laika & Nemo« wurde im Rahmen der »Leuchtstoff-Initiative« vom RBB und dem Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert.

Das Team von»Laika & Nemo«

Regie: Jan Gadermann, Sebastian Gadow

Drehbuch: Jan Gadermann

Animation: Jan Gadermann, Sebastian Gadow, Cornelius Koch

Producer: Johannes Schubert

Produktionsleitung: Joshua Domnick

Kamera: Georg Meyer, Vincent Engel

Montage: Martin Herold, Jan Gadermann

VFX-Supervisor: Jonas Riemer, Sebastian Gadow

Ton: Sebastian Sanchez Jordan, Azadeh Zandieh

Mischung: Azadeh Zandieh

Musik & Filmmusik: Jens Heuler

Szenenbild: Max Schönborn

Kostüm: Svea Poestges

1.AD & Production Coordinator: Lukas Koll

VFX-Producer: Barbara Flügel

Herstellungsleitung: Andrea Wohlfeil

Unten eingefügt, steht ein Streaming der Preisverleihung zur Verfügung. In der Bildzeile können Sie sehen, wann es losgeht und wann die Preisverleihung für die deutschen Animations-Preisträger startet.