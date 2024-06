Seminar mit Oscar-Preisträger

Band Pro Europe veranstaltet bei der Euro Cine Expo ein Seminar mit dem Oscar-Preisträger Dion Beebe.

Bei der Euro Cine Expo in München wird am 28. Juni um 17:30 Uhr ein hochkarätiges Seminar stattfinden: Band Pro Europe holt den Oscar-Preisträger Dion Beebe nach München. Unter dem Titel »The Art of Cinematography« wird der hochdekorierte DoP tiefe Einblicke in die Welt der Kinematographie gewähren.

Dion Beebe, Mitglied der ACS und ASC, ist eine Legende in der Filmindustrie und wurde mit einem Academy-Award für die beste Kameraführung in »Die Geisha« ausgezeichnet. Mit einer beeindruckenden Karriere, die sich über mehr als drei Jahrzehnte erstreckt, hat der australisch-südafrikanische DoP Beebe maßgeblich an der Gestaltung von Blockbustern und preisgekrönten Filmen mitgewirkt, darunter »Chicago« und »Collateral«, sowie an jüngeren Projekten wie »The Little Mermaid« und dem kommenden Biopic über Michael Jackson, »Michael«.

Das Seminar wird Einblick in Beebes herausragende Projekte und die damit verbundenen Herausforderungen liefern, aber auch seine Techniken und den kreativen Prozess, der seine Arbeit definiert, vermitteln. Teilnehmende des Seminars erhalten die seltene Gelegenheit, von Beebes umfangreichem Wissen und seiner Erfahrung in der visuellen Erzählung und technischen Umsetzung zu profitieren.

Die Veranstaltung zielt darauf ab, sowohl angehende als auch etablierte Kameraleute und Filmemacher zu inspirieren und ihnen praktische Fähigkeiten zu vermitteln.

Alle, die sich für die Filmindustrie interessieren und ihre Kompetenzen in diesem Bereich erweitern möchten, finden in diesem Seminar eine tolle Gelegenheit dazu, von einem hochkarätigen Filmemacher und dessen anspruchsvoller Kunst der Kameraführung und Filmgestaltung zu lernen.