MagentaTV: Fußball-WM aus dem XR-LED-Studio

MagentaTV berichtet aus einem hybriden Studio von Plazamedia über die Fußball-Weltmeisterschaft.

Die Deutsche Telekom zeigt vom 20. November bis 18. Dezember 2022 alle 64 Spiele der Fußball-WM 2022 live bei MagentaTV. Bei der Berichterstattung wird das neue, innovative XR-LED-Studio von Plazamedia eine zentrale Rolle spielen. Die WM-Berichterstattung von MagentaTV kombiniert reale Setarchitektur im Studio mit Bildern und Grafiken, die auf der Videowand des Studios gezeigt werden — zusätzlich noch ergänzt mit einer digital erzeugten, virtuellen Erweiterung per »Augmented Reality«. Das Ganze wird in einer 360°-Studiowelt ablaufen.







Herzstück des 350 m2 großen Studio-Sets, in dem vier Kameras in Echtzeit das Zusammenspiel von virtuellen und realen Elementen realisieren, ist eine 33 m breite und 3,5 m hohe, geschwungene LED-Wall.

Plazamedia-Produktion für MagentaTV

Plazamedia übernimmt für die Telekom als Produktionsdienstleister die Realisierung aller Spiele der WM 2022 auf sechs Kanälen in UHD und HD sowie die Signal-Supervision für die gesamte Innenproduktion an 23 Live-Spieltagen und 29 Produktionstagen.

Die Produktion für MagentaTV findet auf dem Studiogelände von Plazamedia in Ismaning mit einem entsprechenden Sicherheits- und Hygienekonzept auf insgesamt 2.600 m2 Fläche mit sechs Playouts, dem WM-Hauptstudio und einer kompletten Innenproduktions-Umgebung mit unterbrechungsfreier Stromversorgung statt, um das Fußball-Großereignis mit innovativer Technik und in bester Qualität – erstmals auch in UHD HDR – live und auf Abruf zur Verfügung zu stellen.

Hardy Steinweg, COO von Plazamedia, erläutert, dass bei der WM-Produktion glücklicherweise etwas mehr Vorlauf zur Verfügung stand als bei der vergangenen Euro (Meldung). Allerdings fänden im Unterschied zu einer Sommer-WM oder -Euro parallel eben auch alle anderen, regulären Produktionen statt – man sei derzeit also sehr stark ausgelastet.

Frühere Projekte erfolgreich umgesetzt

Für die neuerliche Produktion für den Kunden Magenta TV haben sich die Techniker und Planer bei Plazamedia etwas Besonderes einfallen lassen. Schon Ende vergangenes Jahr hatte das Unternehmen mit Arri kooperiert und im Studio 6 als Pilotprojekt ein »LED Volume Studio« errichtet (Meldung).

Auf Basis dieser Erfahrungen hatte Plazamedia dann im Mai dieses Jahres erneut eine LED-Wand installiert und mit Arri-Kameras und dem Star-Tracker-System von Mo-Sys im Zusammenspiel mit Unreal-Engines einen Dreh für das Modelabel Alpha Tauri gedreht (Meldung). Von AlphaTauri wurden insgesamt drei 3D-Welten geliefert, die durch die Plazamedia-Grafik angepasst und erweitert wurden. Passend zu den drei 3D-Welten wurden von Plazamedia drei verschiedene Sets mit aufwändigen Bodenoberflächen vor der LED-Wall angefertigt.

Die Erfahrungen und das Know-how, das hierbei gewonnen wurde, bilden letztlich die Basis für das aktuelle Projekt, aber auch fürs neue LED-Volume von Plazamedia (Meldung), das ab kommendem Frühjahr regulär den Betrieb aufnehmen will, erläutert Jens Friedrichs, Vorsitzender der Geschäftsführung der Plazamedia.

WM-Studio für MagentaTV

Das 690 m2 große Hauptstudio für die WM ist mit hochmodernen Features ausgestattet – unter anderem mit der LED-Wand der europäischen Firma Alfalite sowie Augmented-Reality und virtuellen Grafiken, die den Zuschauern zu Hause und dem Studiopublikum das Gefühl geben sollen, noch näher am Geschehen zu sein.

Neben einer sehr hohen Bildqualität zeichnet sich die LED-Wand durch mechanische Präzision und einen Betrachtungswinkel von 175 Grad H/V ohne sichtbaren Lichtabfall aus. Mit einem Pixel Pitch von 1,9 mm wird eine Auflösung erreicht, die für Broadcast-Anwendungen wichtig ist und höher liegt als bei üblichen XR-Volumes für Filmproduktionen.

Man habe sich bewusst für den spanischen Hersteller entschieden, auch deshalb, weil man damit ein europäisches Unternehmen unterstützen wolle. Rund 600 LED-Cubes sind zu einer LED-Wand kombiniert und im Einsatz. Falls eines davon kaputt gehen sollte, ließe es sich sogar im laufenden Betrieb austauschen, erläutert Elfie Kerscher, Senior Product Manager Virtual Production bei Plazamedia.

Die Infrastruktur sei bezüglich Processing und Netzwerktechnik auf Ausfallsicherheit mit Main/Backup-Systemen optimiert, um die Anforderungen an aufwändige Live-Produktionen optimal zu erfüllen.

Die LED-Wand wird ergänzt durch flexible »Wild Walls« mit ebenfalls hochauflösenden Alfalite-LED-Panels zur Herstellung von photorealistischen Reflexionen und Lichteffekten.

Unreal Engine Render und Vizrt-Grafik

Als Realtime Render Engine dient die Unreal Engine von Epic Games. In der Unreal Engine liegt das digitale Modell der Doha-Bay in Katar vor: Tageszeiten, Wellengang des Wassers und besondere Effekte können so jederzeit auf Knopfdruck verändert werden. Die Studiodecke wird für den Zuschauer zu Hause mit einem Augmented-Reality-Sternenhimmel ersetzt. Dies wird durch eine nahtlose Verbindung der Unreal Engine mit der für die AR-Umgebung eingesetzten Viz Engine von Vizrt ermöglicht.

Michael Ermair, Leiter der Grafik bei Plazamedia, erläutert, dass man angestrebt habe, die LED-Wand im Hintergrund stimmig mit den AR-Elementen zu verbinden. In der technischen Umsetzung war das sehr ambitioniert, ist aber gelungen.

Plazamedia setzt für die LED-Wand zehn Unreal-Maschinen ein, zwei davon dienen als Backup. Eine AR-Maschine ist für die Decke zuständig. All das wird per Switch verbunden und ist mit dem Tracking-System kombiniert.

Beide Echtzeit-Render-Engines laufen in den aktuell verfügbar neuesten Versionen. Die Unreal Engine 5 als auch die Viz Engine 5 bieten für den Einsatz im WM-Studio Workflow-Vorteile, die durch das Technik- und Grafik-Team von Plazamedia voll ausgereizt werden.

Kamera-Tracking von Mo-Sys

Damit auch Bewegungen der Kamera in die virtuelle Welt übertragen werden können, werden alle vier Studio-Kameras in der Position konstant erfasst und die Daten an die Render-Engines übergeben.

Das Kamera-Tracking und auch das XR Multi-Camera Setup erfolgen durch Mo-Sys Startracker und Mo-Sys bMRo. Das Broadcast Mixed Reality System (BMR) ist eine speziell für die XR On-Set Realtime-Produktion konzipierte Toolbox basierend auf der Unreal Engine, die von Mo-Sys mit vielen XR-spezifischen Funktionen erweitert und geschwindigkeitsoptimiert wurde. Die ebenfalls von Mo-Sys entwickelten und bei Plazamedia eingesetzten Kamera-Trackingsysteme Startracker sind nahtlos in das BMR integriert und erlauben zusammen mit der neuen BMR-Multi-Kamera-Lösung eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Live-Kameras für den Einsatz im XR Studio.

Das Ganze funktioniert so, dass sich an der Studiodecke Marker befinden, die der Mo-Sys-Trackingsensor auf der Kamera detektiert. Diese Information wird an eine Processing Unit an der Kamera weitergeleitet, die daraus in Kombination mit Objektivdaten jederzeit die Position kennt und diese Infos ans Unreal-System weitergibt.

Virtual Production – Perspektiven mit BrixWork

Die Fußball-WM 2022 bildet den passenden Rahmen für den Einsatz des neuen XR-LED-Studios von Plazamedia, das in Zukunft vielfältige Möglichkeiten für neuartig und nachhaltig realisierte Produktionen bieten soll.

Durch die XR-Technologie bietet Plazamedia Medien- und Produktionsfirmen sowie werbetreibenden Unternehmen die Chance, ihre Marken innovativ und ressourcenschonend zu inszenieren, betont das Unternehmen.

Angefangen bei den Bereichen Broadcast/TV und Film über Corporate-Produktionen wie Werbefilmen oder Fotoshootings bis hin zu Vor-Ort-, Hybrid- und virtuellen Events sowie Präsentationen und Schulungen bietet das neuartige XR LED Studio nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, mit den flexiblen Produktionsoptionen neue Welten zu schaffen und den jeweiligen Markenauftritt individuell zu gestalten.

Jens Friedrichs, Vorsitzender der Geschäftsführung der Plazamedia GmbH, über das hybride WM-Studio: »Mit unserer neuen XR-Stage fokussieren wir uns als erster Anbieter in Deutschland auf die spezifischen Anforderungen von Broadcast-Produktionen und haben unser Konzept speziell darauf angepasst. Ab sofort bieten wir Unternehmen aus verschiedensten Branchen am Medienstandort München eine nahezu grenzenlose Auswahl an Umsetzungsmöglichkeiten, um ihre Marken optimal zu inszenieren – egal ob Film- und TV-Produktionen, Werbekampagnen oder beeindruckende B2B- und B2C-Events. Ich freue mich, dass das Projektteam um Hansjörg Baumgartner, Michael Ermair und Maximilian Gillich nach einer langen Evaluierungsphase nun das Produkt XR Stage zusammen mit unseren Partnern Mo-Sys und Alfalite zum Leben erweckt und somit unser Produktportfolio zukunftssicher ausbaut.«

Konkret will Plazamedia ab Februar kommenden Jahres das darauf basierende Virtual Production Set unter dem Namen »BrixWork« anbieten. Der Investitionsrahmen des LED-Volumes bewege sich im siebenstelligen Bereich, so Friedrichs.

Elfi Kerscher betont dabei, dass Virtual Production viele und vielfältige Vorteile biete.

Man könne effizienter drehen, weil man eben nicht auf Locations, Wetter oder mehr angewiesen sei, sondern die Hintergründe aus dem Computer zuspiele.

Das sei nachhaltiger und in vielen Fällen auch günstiger und besser planbar. Man benötige keine Drehgenehmigungen, zudem falle es Schauspielern meist leichter, ihre Rolle zu spielen, wenn sie ihre Umgebung »sehen« können.

Elfi Kerscher ergänzt, dass vor allem aber eine aufwändige Postproduktion entfalle, denn das, was die Kamera aufnehme, sei das »Final Pixel«, also das fertig komponierte Bild.

WM-Angebot bei MagentaTV

MagentaTV zeigt als einziger Anbieter in Deutschland alle 64 Spiele der WM – über die MagentaTV-Empfangsgeräte auch in UHD (Media Receiver, MagentaTV One, MagentaTV Stick). 16 Spiele davon laufen exklusiv im TV-Angebot der Telekom, zusätzlich werden erstmals acht Konferenzen ausgestrahlt.

Die WM-Inhalte sind in allen MagentaTV-Tarifen für Bestands- und Neukunden enthalten und stehen sowohl live als auch jederzeit auf Abruf zur Verfügung. Bei MagentaTV werden täglich bis zu 14 Stunden Programm sowie bei Parallelspielen eine Konferenz übertragen.

Die Telekom zeigt die WM auf MagentaTV auf den drei Kanälen Fussball.TV 1-3. Auf dem ersten Kanal werden die Spiele klassisch mit Kommentar zur Verfügung gestellt. Auf Kanal 2 gibt es zu ausgewählten Spielen einen speziellen Taktik-Feed mit Kameraperspektive aus der Totalen und eigenem Taktik-Kommentar. Auf dem dritten Kanal werden lineares TV und Social Media kombiniert. Die Fußball-Influencer Pascal und Marcel Gurk begrüßen im Social Media Studio täglich Gäste und werden gemeinsam mit diesen die Spiele als Reaction Stream verfolgen. An den finalen Gruppenspieltagen mit Parallelspielen steht zudem eine Konferenz-Option zur Verfügung.

Plazamedia und Telekom

Plazamedia ist bereits seit August 2019 als Kooperationspartner für die Telekom tätig und realisiert im Rahmen des Angebots MagentaSport pro Saison über 1.500 Liveproduktionen für lineares TV und Online-/OTT-Angebote – unter anderem aus Basketball Bundesliga, der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga im Fußball. Im vergangenen Jahr hatte Plazamedia auch bereits die Fußball-EM als Produktionsdienstleister für die Deutsche Telekom in Szene gesetzt.