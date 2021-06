Plazamedia: Fußball-EM bei MagentaTV

Erst am 9. März 2021 herrschte Klarheit: Auch MagentaTV würde die Spiele der Europameisterschaft ausstrahlen. Die Deutsche Telekom gab damals bekannt, dass sich das Unternehmen dank einer langfristigen Vereinbarung mit ARD und ZDF, die Übertragung aller Spiele der Europameisterschaft 2020 und der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 gesichert hatte. Die Medienrechte für die Euro 2024 in Deutschland hatte das Unternehmen schon 2019 erworben. Somit war klar, dass MagentaTV mindestens drei große internationale Fußballturniere übertragen wird – und das erste davon bereits wenige Monate nach Bekanntgabe der Vertragseinigung.

Plazamedia hatte zu diesem Zeitpunkt aber bereits die ersten Weichen für eine umfangreiche Produktion der aktuellen Europameisterschaft im Auftrag der Telekom gestellt. Der 9. März 2021 markierte dann den Beginn einer herausfordernden Umsetzungsphase.

Plazamedia COO Hardy Steinweg berichtet: »MagentaTV zeigt alle Spiele live auf zwei Kanälen — jeweils in UHD und in HD —und bettet das Ganze in ein zehn Stunden Live-Programm ein. Wir sind als Generalunternehmer für die technische Umsetzung dieses ambitionierten Projekts verantwortlich.« Für die redaktionelle Planung und Realisierung zeichnet ThinXpool TV als inhaltlicher Dienstleister und Programmveranstalter verantwortlich.







Letztlich konnte man das nur deshalb innerhalb des gegebenen, kurzen Zeitrahmens schaffen, weil Plazamedia und die Telekom schon lange zusammenarbeiten: Bereits seit August 2019 kooperieren die Unternehmen bei der Übertragung einer Vielzahl ganz unterschiedlicher Sport-Events und -Ligen. Konkret realisiert Plazamedia im Rahmen des Telekom-Angebots MagentaSport pro Saison über 1.500 Live-Übertragungen für lineares TV und Online-/OTT-Angebote — unter anderem aus der Penny DEL, der EasyCredit Basketball Bundesliga und der 3. Liga im Fußball.

Euro-Programm von MagentaTV

Das Programm der Europameisterschaft von MagentaTV wird täglich live aus dem eigenen EM-Studio von Plazamedia in München präsentiert. Zur Moderatorencrew gehören Johannes B. Kerner, Anett Sattler und Amelie Stiefvatter. Vize-Weltmeister Michael Ballack und Europameister Fredi Bobic bringen als Experten ihr Fachwissen ein. Mit Wolff Fuss und Marco Hagemann holte MagentaTV zudem zwei der populärsten deutschen Kommentatoren ins Euro-Team. Zudem sind neben anderen Mitwirkenden auch Jan Henkel und Manuel Baum für die Analysen, sowie Thomas Wagner als Field-Reporter dabei.

Euro bei Plazamedia

Die Umsetzung der Euro erfolgt bei Plazamedia unter Einhaltung eines entsprechenden Sicherheits- und Hygienekonzepts auf insgesamt 2.600 qm Fläche in drei Studios, zwei Playouts und einem Content-Center, alle senderelevanten Systeme redundant und mit unterbrechungsfreier Stromversorgung.

Je nach Spieltag, sind täglich zwischen 100 und 150 Plazamedia-Mitarbeiter in Ismaning bei München im Einsatz, um die Bilder der Euro auf die Endgeräte zu bringen. Inklusive aller Partnerfirmen dürften rund 250 Personen an der Produktion mitarbeiten.

