Gravity: Kurzbahn-Schwimm-WM in Melbourne

Gravity Media wurde als Host-Broadcaster für die Kurzbahn-Schwimm-WM in Melbourne beauftragt.

Der australische Schwimmverband beauftragte Gravity Media für die komplette TV-Produktion und -Übertragungstechnik der 16. Fina-Kurzbahn-Schwimm-WM in Australien.

Austragungsort ist Melbourne, und die 25-m- Wettbewerbe werden vom 13. bis 18. Dezember 2022 durchgeführt.

Mehr als 800 Athletinnen und Athleten aus 180 Ländern werden bei der Weltmeisterschaft antreten.

Neben der eher technischen Bereitstellung sämtlicher Übertragungstechnologien und der Rolle als Host-Broadcaster wurde Gravity Media von Swimming Australia auch als TV-Produzent für die Meisterschaften ernannt, arbeitet also nicht nur als Technikdienstleister, sondern als Produzent, und ist somit für alle Aspekte der Fernsehproduktion der WM zuständig.

Die Meisterschaften werden für ein weltweites Publikum über mehrere internationale Sende- und Content-Delivery-Plattformen verbreitet, einschließlich des Nine Network in Australien.







Die Geschäftsführerin von Swimming Australia, Eugénie Buckley: »Swimming Australia ist sehr erfreut, Gravity Media als Partner für die Fina-Kurzbahn-Schwimm-WM 2022 in Melbourne zu haben, die nächsten Monat stattfinden. Als Gastgeber wollen wir die Gelegenheit nutzen, unseren Sport auf innovative Weise zu präsentieren. Deshalb sind wir froh, Gravity Media an Bord zu haben, da sie unsere Vision teilen und Hand in Hand mit uns arbeiten. Gravity’s umfassende Erfahrung in der Bereitstellung von erstklassigen Übertragungsdiensten wird den Millionen von Fans, die unseren Sport weltweit verfolgen, eine fantastische Präsentation unserer Kultur und unseres Klimas ermöglichen.«

Saul Shtein, Direktor, Produktion und Inhalt bei Gravity Media: »Wir fühlen uns geehrt, mit Swimming Australia bei der Konzeption, Produktion und Übertragung der Weltmeisterschaft zusammenzuarbeiten. Das ist ein großes Projekt für Gravity Media. Wir freuen uns darauf, eine Weltklasse-Berichterstattung zu produzieren und das gesamte Spektrum (…) in den Bereichen Übertragungstechnologie, Bereitstellung von Technik und Einrichtungen und vor allem der kompletten Fernsehproduktion zu nutzen, um jeden Moment festzuhalten.«