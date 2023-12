TDC und Hive: »BBC Earth Experience« in Melbourne

Eine immersive Ausstellung mit 70 Panasonic-Projektoren und innovativer Playout-Technik.

Das »BBC Earth Experience« in Melbourne ist eine immersive Ausstellung, die von Sir David Attenborough erzählt wird und die kürzlich im Melbourne Convention and Exhibition Centre eröffnet wurde. Das »BBC Earth Experience« kann in London besucht werden, und nun wurde eine Dependance in Melbourne eröffnet. Vom Footprint und den Inhalten ist die Ausstellung in Melbourne identisch zum Londoner »BBC Earth Experience«, aber die technische Umsetzung wurde etwas anders realisiert.







Die Besucher werden an beiden Locations auf eine unterhaltsame, immersive Art durch die Natur und die Naturgeschichte geführt. Entstanden ist ein digitales Kunsterlebnis, das über mehrere Räume die Besucher durch die verschiedenen Ökosysteme der Erde auf sieben Kontinenten geleitet.

Die Attraktion bietet dabei ein immersives Erlebnis, bei dem sich die Besucher auf eine audiovisuelle 360-Grad-Erkundung durch vielfältige Ökosysteme der Erde begeben können. Erreicht wird dies durch dynamische Bildschirme mit mehreren Blickwinkeln, die die neueste digitale Bildschirmtechnologie nutzen, gezeigt wird neues, sowie bestehendes Filmmaterial aus der BBC-Serie »Seven Worlds, One Planet«.

Umgesetzt wurde das »BBC Earth Experience« in Melbourne von Moon Eye Productions, Live Nation, BBC Studio und Tinker Imagineers.

Das Besondere am »BBC Earth Experience« in Melbourne ist die Wiedergabetechnologie, die für diese Installation verwendet wurde. TDC, ein australischer Anbieter von Videotechnologie und -produktionen, nutzte dabei den innovativen BeeBlade-Medienserver von Hive, um das gesamte Projekt umzusetzen.

Michael Hassett, Managing Director von TDC, erläutert: »Der Hauptunterschied im Vergleich zu anderen Installationen dieser Art besteht darin, dass wir die Hive-Player direkt in die Projektoren einbauen — und das Großartige daran ist, dass wir dadurch viel Platz und Strom sparen. Es gibt kein Kabelverteilungssystem, keinen Kontrollraum, nur den Media Player in den Projektoren im Veranstaltungsort.«

Die gesamte Ausstellung ist mit 70 Panasonic-Projektoren ausgestattet, von denen 55 das zentrale, hochauflösende und immersive 360-Grad-Panorama mit insgesamt über 127 Millionen Pixeln erzeugen. Die Hive-Software ermöglicht die präzise Positionierung und das Timing jedes einzelnen von ihnen.

Dies ist die jüngste digitale Kunstinstallation für TDC, nachdem das Unternehmen bereits Projekte für das Australian Museum, das Australian National Maritime Museum und den kommenden Dream Circus im Luna Park in Sydney entworfen und realisiert hat.

»Die Verschmelzung von Technologien bei BBC Earth Experience in Melbourne ist der Vorbote eines neuen, umweltfreundlicheren und transformativen Ansatzes für digitales Storytelling«, fügt Hassett hinzu. »Es ist ein Evolutionssprung, der Zeit, Geld und den Planeten schont.«

Mehr technische Details zu diesem Projekt können Sie hier nachlesen (auf Englisch).