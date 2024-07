EMG / Gravity Media bei der Europameisterschaft

EMG / Gravity Media unterstützten während der Fußball-EM sowohl die Uefa als auch die Arbeit des britischen ITV, der niederländischen NOS und den Sportbereich des australischen Telekom-Anbieters Optus.

Die Uefa konnte dabei auf die Erfahrung von EMG / Gravity Media – auch aus vorherigen Wettbewerben – beim Betrieb des Technical Operations Centres (TOC) und den Ausspielungen für das FAN TV an den zehn Spielorten zurückgreifen. In Zusammenarbeit mit dem Team in Italien lieferten die französischen Mitarbeiter der Gruppe vor Ort für die Uefa die Signale für die Großbildleinwände in München und Stuttgart. Neben der technischen Großbild-Ausstattung wurden vier Ü-Wagen und RF-Equipment (Host Steadicam und RF-Handkameras) für die zehn Spiele im Kölner Stadion und der Düsseldorfer Arena zur Verfügung gestellt.

Mit sechs Helikoptern lieferte die Abteilungen EMG Connectivity und ACS Luftbilder Live im Format 1080p-HDR. Dabei wurden die neuesten UHD HDR-stabilisierten Kamera-Gimbals eingesetzt. Indem die Helikopter vor Ort angemietet wurden, trug der Dienstleister zudem zur Nachhaltigkeits-Bilanz der EM bei. Der 1080p50-Workflow wurde auf der Grundlage eines Reverse-Remote-Produktionsmodells konzipiert.

Dafür wurden eine Remote Gallery und ein Mini-MCR sowie ein Studio und Kommentatorenplätze mit je neun Kameras in Berlin eingerichtet. Vor Ort standen ein Bildmischer, ein Regisseur, eine Beschallungsanlage, ein Produzent, ein Autocue-Operator und ein kleines Technik- und Lichtteam bereit. »Entscheidend ist«, teilt EMG /Gravity Media mit, »dass der größte Teil des Equipments, einschließlich EVS-Wiedergabe, Ton und Grafik, in London stationiert war, wobei die Standorte über 10Gb-Verbindungen mit geringer Latenz miteinander verbunden waren.« Daher konnte ITV die Verteilung des Personals auf Berlin und Großbritannien im Verhältnis 30:70 beibehalten. Zugleich konnte der Personalaufwand von bisher 300 bis 400 auf 90 Personen reduziert werden. So wurden u.a. Reisekosten und Umweltbelastungen gesenkt.

Neue LKWs für die Stromversorgung waren mit einem Solarstrom-Batterie-Backup ausgestattet, so dass die Daten- und Kommunikationsleitungen – bei reduziertem Stromverbrauch – über Nacht geschaltet blieben.

Das niederländische Team von EMG/Gravity Media hatte die niederländische Mannschaft für den öffentlich-rechtlichen Sender Nederlandse Omroep Stichting (NOS) bis zu deren Ausscheiden im Halbfinale begleitet. Dem fünfzehnköpfigen Team stand ein Ü-Wagen, mit je drei Studio- und Analyse-Kameras zur Verfügung.

Das australische Team stellte die Technik und sorgte für den Betrieb der Berichterstattung von Optus Sport. Im Einsatz war ein komplettes Team für Produktion, Kameras, technische und ingenieurtechnische Unterstützung, um die Worldfeeds und Live-Übertragungen in Deutschland und für die lokalen Gemeinden zu integrieren. Produziert wurde ein Pre-Match-Hosting in Verbindung mit der Copa America des Regionalverbandes Conmebol.

Man könne »mit Stolz verkünden, dass dieses Ereignis zu den größten Live-Übertragungen gehört, die wir seit der Fusion unserer beiden Unternehmen durchgeführt haben«, kommentiert Eamonn Curtin, Interim Chief Commercial Officer bei EMG / Gravity Media, die Aktivitäten anlässlich der Fußball-EM 2024. »Die Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen Hintergründen verkörpert den Zweck unseres Zusammenschlusses: unser kollektives Fachwissen und unsere Erfahrungen zu nutzen. Gemeinsam haben wir innovative und nachhaltige Arbeitsabläufe geschaffen, um die Uefa und Partner wie ITV und Optus zu unterstützen und ihren Zuschauern das bestmögliche Euro-Erlebnis zu garantieren.«

Seit der Fusion Anfang 2024 verfügen EMG und Gravity Media über ein weltweites Netz für Mediendienstleistungen. Zum Portfolio zählen u.a. mehr als 100 Übertragungswagen und Flypacks sowie 30 Studios und Produktionseinrichtungen in Großbritannien, Europa, dem Nahen Osten, den USA und Australien.