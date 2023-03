Große Bühne für Panasonic-Kameras

Vielseitige Einsätze ermöglichen die Panasonic Studiokamera AK-UC4000 und die PTZ-Kameras AW-UE150 / AW-HE130 — auch in der Elbphilharmonie.

Panasonic AK-UC4000

Die Studiokamera AK-UC4000 von Panasonic stellte der Hersteller 2019 vor. Seither hat sich die Kamera schon vielfach bewährt. Auch AVT Plus aus Hamburg und Kiel setzte diesen Kameratyp bereits bei etlichen Projekten ein.

Die AK-UC4000 ist mit einem 4,4-K-Sensor und einem 2/3-Zoll-B4-Objektiv-Mount ausgestattet. Der Mount ermöglicht es, hochwertige und vielseitig nutzbare Broadcast-Optiken zu verwenden, darunter auch leistungsfähigen Zoomobjektive. Die Kamera kann sowohl im 4K- als auch im HD-Modus verwendet werden.

Die AK-UC4000 kann via 12G-SDI ein UHD-Signal ausgeben, auch die High-Speed-Ausgabe mit 2x, 3x oder 4x-Slomo im HD-Modus ist darüber möglich. Zusätzlich bietet die AK-UC4000 einen Upgrade-Pfad für SMPTE 2110, kann also auch direkt in IP-Infrastrukturen eingebunden werden.

Eine erweiterte Shockless-Gain-Fähigkeit (-6 dB bis 36 dB), benutzerdefinierte Gamma-Einstellungen, Black Gamma Correction, Rauschunterdrückung und einfache Matrixanpassung ergänzen den Funktionsumfang. Die Kamera unterstützt zudem auch aktuelle Video-Standards wie HDR (HLG), BT.2020.

»Insgesamt bietet die AK-UC4000 von Panasonic durch ihre fortschrittliche Technologie eine herausragende Bildqualität und Bedienbarkeit«, findet AVT Plus. Die Kamera nutzte AVT Plus bereits bei vielen Projekten, etwa auch bei Aufzeichnung oder Streaming aktueller Konzerte aus der Hamburger Elbphilharmonie.









AW-UE150

Um bei Live-Broadcasts, aber auch bei Aufzeichnungen, die Atmosphäre perfekt einzufangen, setzt AVT Plus bereits seit einigen Jahren auch auf den ergänzenden Einsatz von PTZ-Kameras.

Hier sticht Panasonics AW-UE150 (Infos) besonders hervor. Dabei handelt es sich um eine PTZ-Kamera mit 1-Zoll-MOS-Sensor. Damit können Produktionen in hoher Videoqualität mit bis zu 4K und 50p realisiert werden. Der breite Bildwinkel von 75,1°, ein 20-fach optischer Zoom und vielfältige Ausgabemöglichkeiten wie 12G-SDI, HDMI, Glasfaser und IP bilden eine gute Voraussetzung für unterschiedlichste Broadcast-Projekte. Zudem ist die AW-UE150-Serie kompatibel mit FreeD-, Augmented- und Virtual-Reality-Systemen, was eine noch breitere Anwendbarkeit ermöglicht.

AVT Plus sagt: »Durch die gleichzeitige Unterstützung von 4K und HD ist die AW-UE150 eine optimale Lösung für uns. Mit den genannten Features ist sie die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, angefangen von Hörsälen bis hin zu Stadien.«

Die Elbphilharmonie setzt derzeit bis zu acht AW-UE150 und AW-HE130 Remote-Kameras für ihre Konzertübertragungen ein. Sechs bis acht Stück davon werden aus dem hauseigenen Regieraum individuell gesteuert, dafür werden Controller der Typen RP-150 und RP-120 verwendet. So erlebt das Publikum vor dem Bildschirm die Veranstaltung aus perfekten Blickwinkeln und kann die Konzerte eindrucksvoll miterleben.