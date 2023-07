Besonderer Dreh: Skate the Museum

Canon, Red Bull und eine Crew von Red Bull Skaterinnen durften eine Woche im Naturhistorischen Museum in London zwischen den 80 Millionen Exponaten skaten.

Um die Skate-Session auf höchstem Qualitätsniveau zu dokumentieren, wurden unterschiedlichste Produkte und Technologie eingesetzt.

Der legendäre Skatepark-Designer Joe Ciaglia war für die Umgestaltung der berühmten Räumlichkeiten verantwortlich und ermöglichte talentierten Skaterinnen ein einmaliges Erlebnis im Museum, das exklusiv mit Canon aufgenommen wurde. Die sechsfache X-Games-Goldmedaillengewinnerin Leticia Bufoni, der aufstrebende Star Lore Bruggeman und die Argentinierin Aldana Bertran waren mit von der Partie.

Über Nacht wurden die beliebtesten Ausstellungen des Museums, wie die Mineralienhalle und die Hintze-Halle mit Hope dem Wal in skatefreundliche Bereiche verwandelt – mit Rampen und Rails im ganzen Gebäude, um die Vorteile der bestehenden Raumarchitektur zu nutzen. Das Skate-Trio wurde von der Skate-Legende Margie Didal begleitet. Gemeinsam durchkämmten sie das gesamte Museum, um Spots zu skaten, die nie wieder jemand fahren wird.

Um keinen Moment perfekter Präzision zu verpassen, arbeiteten die Filmteams mit der Canon EOS C500 Mark II, die über einen 5,9K-Vollformatsensor im kompakten und robusten Cinema EOS Gehäuse verfügt. Hinzu kam die Canon EOS C300 Mark III, die mit Canons 4K Super 35mm DGO-Sensor mit 4K 120p Slow Motion, High Dynamic Range und Dual Pixel CMOS AF überzeugt.

Der leitende Kameramann Kiefer Passey merkte hierzu an: »Der Zoomgriff war ein Bestandteil des Kits, der mir wirklich gut gefallen hat. Ein Cinema Objektiv zu nutzen, mit dem man sehr schnell heran- und herauszoomen kann – das ist absolut beeindruckend. Es ist schnell, der Autofokus ist hervorragend und das Objektiv hat mich tatsächlich in meine frühen Tage des Skateboard-Filmens zurückversetzt.«

Zum Equipment gehörten außerdem die Canon CR-N700 und die CR-N500. Beide PTZ-Kameras überzeugten mit erstklassigem Autofokus und 15fach optischem Zoom (30fach in Full HD), mit denen Produktionen auch im Nachtmodus detailgetreu erfasst wurden. Sie zeichneten sich durch eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit beim reibungslosen PTZ-Betrieb aus, was für die Aufnahme der magischen Skate-Momente an diesem Tag unabdingbar war.

Eine der im Museum aufgenommenen Szenen war ein »Bullet-Time-Moment«, in dem die Red Bull-Skaterin Leticia Bufoni mit einem Kickflip über das Skelett eines Velociraptors sprang. Die technische Umsetzung dieser Szene erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Team der Produktionsagentur »The Flash Pack« und einem Rig mit insgesamt 64 Canon DSLRs.

Nach Sonnenuntergang kam die Canon EOS R5 zum Einsatz. Ihre Qualität ermöglichte selbst bei wenig Licht unglaublich stimmungsvolle Aufnahmen von den Skaterinnen im Museum.

Die kleine Canon PowerShot V10 überzeugte als einfach zu bedienende, leichte und mobile Kamera mit exzellenter Bildschärfe. Sie verfügt über ein integriertes Stereomikrofon, ein Weitwinkelobjektiv und ermöglicht dank ihres erweiterten Bildstabilisators verwacklungsfreie Aufnahmen.

Aufgrund einer Verletzung konnte Skate-Legende Margie Didal nicht aktiv teilnehmen, übernahm jedoch spontan die Live-Reportage mit einem Canon XF605 Camcorder, um Action-Aufnahmen vor Ort zu machen. So entstand eine perfekte Mischung aus ausgefeilten Filmaufnahmen und Aufnahmen im Street-Style.







Caitlin Black sagte als Direktorin von Cut Media: »Es ist ein wahr gewordener Traum, an einem so unglaublichen Ort zu drehen und mit Canon zusammenzuarbeiten, um das alles einzufangen.«

Der Kameramann Kiefer Passey ergänzte: »Das Zusammenspiel innerhalb des gesamten Canon Systems war herausragend gut. Die Bildqualität ist unübertroffen, die Farben sind perfekt – es ist einfach genau das Richtige, wenn eine Arbeit in dieser kurzen Zeit erledigt werden muss. Die Dreharbeiten haben echt Spaß gemacht, weil wir uns auf das Kreative konzentrieren konnten, um mit so einer vielfältigen und erstaunlichen Auswahl an Equipment unsere Vision zu verwirklichen.«

Tyson Benton sagte als Kreativdirektor von »The Flash Pack«: »Wir verwenden Canon durchgängig für alle Arbeiten. Man braucht Zuverlässigkeit und Qualität. Das ist genau das, was man von einer Kamera unter dem Strich erwartet. Bei solchen Drehs kann eine Menge schiefgehen. Zum Glück muss ich mir da bei den Kameras keine Sorgen machen.«

Die Red Bull-Skaterin Leticia Bufoni sagte: »Für die Skateszene war das ein historischer Moment. Wir sind es gewohnt, aus Museen oder von deren Gelände verscheucht zu werden, aber dieses Mal erlaubte uns das Naturhistorische Museum, hineinzukommen und einen eigenen Park um die Ausstellungsstücke herum anzulegen. Offensichtlich hatten sie dort noch nie Rampen gehabt. Wir fanden es cool, sie alle für dieses einmalige Erlebnis zu bauen. Ich war ziemlich nervös, direkt neben den Exponaten zu skaten. Wir sind ein hohes Risiko eingegangen, um sie nicht zu beschädigen. Das war sicherlich eine der verrücktesten Nächte meines Lebens.«