Shure: Drahtloser Ton beim Dreh von »West Side Story«

Im Video berichtet Filmtonmeister Tod Maitland über die Audioaufnahmen bei der Produktion von »West Side Story«.

Im Filmton-Bereich wird es immer dann richtig anspruchsvoll, wenn mehrere Darstellerinnen und Darsteller gleichzeitig verkabelt werden sollen — vor allem, wenn das in einem engen Frequenzspektrum stattfinden muss. Insbesondere bei Musicalverfilmungen wird ein besonderes Augenmerk auf originalgetreue und hochwertige Tonaufnahme gelegt.

Wenn dann noch Steven Spielberg höchstpersönlich Regie führt, wird daraus schnell ein ambitioniertes Filmprojekt mit hoher Erwartungshaltung. So erging es Filmtonmeister Tod Maitland, der verantwortlich für die Tonaufnahme am Filmset von »West Side Story« war.

Eingesetzt wurde beim Dreh von »West Side Story« eine große Anzahl von Einzelprodukten aus der Baureihe Axient Digital von Shure.

Bis zu 22 Schauspielerinnen und Schauspieler, die gleichzeitig live sangen und dabei tanzten, wurden mit drahtlosen Mikrofonen bestückt. Mehr als 70 Drehtage in den heißen, schwülen Straßen von New York City, wo natürlich insgesamt eine hohe Frequenzdichte herrscht. Das 175-seitige Drehbuch wurde in einem halsbrecherischen Tempo umgesetzt.

Das waren die Herausforderungen, denen sich Tod Maitland und sein Team stellten. Im Video erläutert er die Arbeit mit dem digitalen Drahtlossystem Axient Digital von Shure.