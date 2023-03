»Sisi 2« – Breitbild-Dreh im Baltikum

70 Drehtage im Baltikum, eine Crew mit 300 Personen und dazu noch rund 2.400 Komparsinnen und Komparsen — das umreißt die Produktion der TV-Serie »Sisi« in Kurzform: Produktionen wie diese gibt es im deutschsprachigen Raum eher selten.

film-tv-video.de sprach mit DoP Michael Schreitel über die Produktion dieser Serie, deren zweite Staffel schon sehr erfolgreich bei RTL und RTL+ lief. Derzeit steht sie weiterhin bei RTL+ per Streaming bereit.

RTL umschreibt den Inhalt der Serie so: »Sisi ist eine moderne Neuerzählung um das Leben der beliebten Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn. Die Fassung orientiert sich an den historischen Ereignissen und zeigt Sisi bereits seit ihrer Jugend als komplexe Persönlichkeit.«







Hintergründe der Macher

DoP Michael Schreitel und Regisseur Sven Bohse sind in der deutschen Filmproduktionslandschaft keineswegs unbekannt. Die beiden waren schon an etlichen großen Produktionen beteiligt, etwa an der Serie »Ku’damm 56«, » Ku’damm 59« und »Ku’damm 63«, aber auch am Mehrteiler »Das Geheimnis des Totenwaldes«.

Kein Wunder also, dass die Berliner Filmproduktion Story House Production im Auftrag von TV Now (heute RTL+) beim Erfolgsduo Michael Schreitel und Sven Bohse anfragte, ob sie an der mehrteiligen Serie »Sisi«, die schon vor der Pandemie in Planung war, mitwirken wollten. Als Drehorte waren Lettland und Litauen geplant.

»Das klang für uns beide nach Abenteuer, und wir entschieden uns ziemlich schnell für dieses Projekt«, erzählt Michael Schreitel.

Nach der Motivsuche und Vorbereitung begann im April 2021 dann die Produktion der ersten Staffel, im Jahr darauf folgte dann der Dreh der zweiten Staffel.

Seite 1: Einleitung, Hintergründe der Macher

Seite 2: Formatentscheidung, Vollformat, Anamorphoten

Seite 3: Große Schlachten, viele Komparsen, Studiodreh

Seite 4: Arbeitsweise, Alles in Bewegung, Fazit

Seite 5: Produktionsinfos, Crew, Bios