SonoVTS: Medientechnik für SAP Garden

SonoVTS setzt die Medientechnik in der neuen multifunktionalen Sportarena im Olympiapark München um.

Die neue multifunktionale Sportarena im Olympiapark München wird SAP Garden heißen und einerseits die zukünftige Heimat des Eishockey-Clubs Red Bull München sein sowie andererseits als zusätzliche Spielstätte für die Basketballer des FC Bayern München fungieren.

Der Arena-Komplex soll aber auch für weitere Sport- und sportnahe Veranstaltungen sowie für den Breitensport zur Verfügung stehen.

Für die Medientechnik des SAP Garden wurde der Systemintegrator SonoVTS Media als Generalunternehmer beauftragt. SonoVTS konnte sich in der vorangegangenen Ausschreibung gegen ein breites Wettbewerbsumfeld behaupten. Umgesetzt werden großflächige LED-Wände, Digital-Signage- und IPTV-Lösungen, diverse Projektions- und Präsentationssysteme sowie die Kommunikationstechnik und Content-Bespielung.

Derzeit befindet sich der SAP Garden allerdings noch in der Rohbauphase. Die Eröffnung der neuen Arena ist derzeit für Ende 2023 geplant. Für den Endausbau werden die folgenden Eckdaten genannt:

rund 70.000 m² Bruttogeschossfläche

Zuschauerkapazität: bis zu 11.500 Plätze

alle Heimspiele des Red Bull München

mindestens 15 maximal 40 Spiele des FC Bayern Basketball pro Saison

40 weitere Sport- oder sportnahe Events

drei überdachte Eisflächen für Trainingszwecke und Breitensport

Business-Seats

elf Logen mit rund 156 Plätzen

Fanshops und Fanstore

Büro- und Konferenzräume

Wenn es an den Endausbau der zahlreichen Gewerke in medientechnischer Sicht gehen wird, dann will sich SonoVTS auf einen engen Verbund mit den folgenden Schwester- und Partnerfirmen stützen.

Das Konzept und die Integration der Digital-Signage-Lösungen im SAP Garden übernimmt P.O.S. Television aus Kiel. P.O.S ist nach eigener Angabe der größte Full-Service-Provider im Bereich Digital Signage in der Region DACH, kann auf hohe Erfahrungswerte bei Installationen und Betrieb großer Netzwerke zurückgreifen und wird über 500 Systeme ins Projekt SAP Garden einbinden. Neben den Digital Signage-Lösungen fallen auch der gesamte Bereich Hospitality- und Präsentationstechnik in die Verantwortung von P.O.S. Television.

Die großflächig eingeplanten LED-Installationen in der Arena, Trainingshallen und TV-Studios werden von HG Videowall produziert und installiert.

Um den hohen Anforderungen an das Digital-Signage-System einerseits und Live-IPTV andererseits im SAP Garden gerecht zu werden, kommt mit Grassfish eine in diesem Bereich führende Software mit entsprechend zukunftweisendem CMS zum Einsatz.

Die Integration dieser Spezialisten zu einer umfassenden Gesamtlösung ermöglicht es den Betreibern, innovativste Medienlösungen auf einem bisher nicht bekannten Qualitätsniveau umzusetzen, so SonoVTS.

Norbert Funk und Marc Doderer, die Geschäftsführer von SonoVTS, sind sich sicher: »Mit der Medientechnik im SAP Garden werden wir eine neue Benchmark für die Ausstattung und Bespielung von großen Sportstätten setzen. Technische Umsetzung, Content-Konzept und -ausspielung werden ihresgleichen suchen.«

Um diesen Anspruch zu untermauern, ist SonoVTS zukünftig auch der offizielle Medientechnikpartner im SAP Garden und von Red Bull München. »Der Bau der Medientechnik im SAP Garden wird erst der Anfang einer intensiven und dauerhaften Partnerschaft sein«, so Funk und Doderer weiter, »unser Ziel ist es, die Medientechnik im SAP Garden gemeinsam zu betreiben und ständig weiterzuentwickeln.«