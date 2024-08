Lawo beim Nationalfeiertag in Paris

Lawo sorgt für den guten Ton beim Concert de Paris am französischen Nationalfeiertag.

Am 14. Juli feierte Frankreich seinen Nationalfeiertag mit zahlreichen Veranstaltungen im ganzen Land. Beim 12. »Concert de Paris« erfüllte Lawo mit seiner IP-Audio-Infrastruktur, darunter mc²96- und mc²56-Konsolen, die Anforderungen des französischen Rundfunks und des Eurovision-Netzwerks an die Tonqualität für Live-Beschallung und Übertragung. So konnten die Menschen vor Ort und Millionen Zuhörer und Zuschauer weltweit das Konzert in hoher Audioqualität genießen.

Dieses Jahr fand das Concert de Paris aufgrund der bevorstehenden Olympischen und Paralympischen Spiele auf dem Vorplatz des historischen Pariser Rathauses (Hôtel de Ville) statt. Der Nationalfeiertag erhielt besonderen Glanz durch die Ankunft der Olympischen Flamme und das Entzünden einer Feuerschale in der Stadt.

Die Audio-Infrastruktur von Lawo wurde von einem Expertenteam von Radio France betreut. Nadège Antonini mischte den Orchester- und FOH-Mix auf einer 48-Fader-mc²96-Konsole, während Stéphane Thouvenin die Solisten und Chöre auf einem 32-Fader-mc²56 abmischte. Alice Legros war die Produzentin der FOH-Gesamtproduktion. Das Bühnenmonitoring übernahmen Stéphane Desmons und Charles Bouticourt mit einer 32-Fader-mc²56-Konsole und einem 16-Fader-Extender.

Das Setup umfasste ein redundantes Paar von A-UHD Core Audio-Engines und ein redundantes Ravenna-Netzwerk zwischen FOH und Bühne. Ein zentrales Home-Management-Cluster wurde verwendet, um die gesamte Live-Produktionsumgebung zu verbinden und zu verwalten.

Ein Radio-France-Ü-Wagen mit einer mc²66 MkII-Konsole produzierte das Clean-Feed-Audiosignal für die Übertragung im französischen Radio und Fernsehen sowie für den Eurovision-Feed. Laurent Fracchia war für den Broadcast-Mix verantwortlich, während Arnaud Moral als Produzent für einen reibungslosen Ablauf sorgte.

Das Konzert wurde live auf France 2 und France.tv übertragen und von der EBU-Eurovision in über zehn Ländern ausgestrahlt. Eine große Menge versammelte sich vor dem Rathaus, um den Auftritten des Orchestre National de France, des Chœur und der Maîtrise de Radio France sowie internationaler Opernsänger und Solisten beizuwohnen. Das Konzert endete mit der Ankunft der Olympischen Flamme und dem feierlichen Entzünden einer Feuerschale kurz vor Beginn des traditionellen Feuerwerks vom Eiffelturm.

Die Veranstaltung erreichte rund 3 Millionen Zuschauer auf France 2 und viele weitere Zuhörer im Radio auf France Inter. Sie wurde live in vielen Ländern weltweit über die Euroradio- und Eurovision-Netzwerke übertragen.