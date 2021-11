Filmhouse nutzt Clipster beim Edinburgh International Film Festival

Rohde & Schwarz hat die neueste Version seines Mastering-Systems R&S Clipster an Filmhouse geliefert.

Filmhouse, Schottlands führendes unabhängiges Kino, ist die Heimat des jährlichen Edinburgh International Film Festival, das 1947 gegründet wurde.

Neben dem Edinburgh International Film Festival finden im Filmhouse jeden Monat mindestens zwei Filmfestivals statt, von japanischen Anime-Veranstaltungen über spanische und französische Filmfestivals bis hin zu Sonderveranstaltungen wie der jüngsten Mark Cousins Collection. Das Team verlässt sich dabei auf Clipster, um während der Festivals Digital Cinema Packages (DCPs) von Kurzfilmen zu erstellen, Filmabtastungen zu erstellen und Marketing-Stings zusammenzustellen.

»Wir haben unseren ersten Clipster im Jahr 2013 gekauft und ihn während seiner gesamten Lebensdauer intensiv genutzt, so dass ein Upgrade auf die neue Version die beste und sinnvollste Entscheidung war. Bei allem, was wir hier bei Filmhouse tun, ist Schnelligkeit entscheidend, und Clipster erledigt alle anfallenden Arbeiten extrem schnell und zuverlässig. Clipster ist unglaublich flexibel und in der Lage, die große Bandbreite an Inhalten zu bewältigen, mit der wir arbeiten«, so Ally McCrum, Technical Manager CMI, Filmhouse Edinburgh, Belmont Filmhouse Aberdeen, Edinburgh International Film Festival.

»Die Reaktion von Rohde & Schwarz war erstaunlich, und das Team dort hat uns bei der reibungslosen Umstellung fantastisch unterstützt. Wir hatten eine sehr kurze Zeitspanne zwischen der Installation des Systems kurz vor dem Edinburgh International Film Festival, und das technische Support-Team konnte uns die Änderungen im neuen System erklären, so dass wir sofort loslegen konnten.«

Clipster ist die Standardlösung für Mastering und Vertrieb von Spielfilmen und TV-Episoden. Es ist ein leistungsfähiges Werkzeug für die Bearbeitung jeder Art von Medien in jeder Auflösung und für die Erstellung hochwertiger, professioneller Deliverables, die den strengen, professionellen Auslieferungsspezifikationen entsprechen. Die Clipster-Software unterstützt die neuesten IMF-Standards und bietet Unterstützung für die Mehrkanal-Surround-Sound-Produktionstechnologie Dolby Atmos. Der neue Clipster von Filmhouse wurde von Jigsaw24 geliefert, einem langjährigen Partner für Produkte und Lösungen von Rohde & Schwarz.

Andreas Loges, Vice President Media Technologies bei Rohde & Schwarz, kommentiert: »Kunden wie Filmhouse brauchen ein zuverlässiges und robustes Arbeitspferd, das große Mengen an DCPs verarbeiten kann, die schnell gemastert werden müssen, und dabei trotzdem High-End-Ergebnisse liefert. Wir sind sehr stolz darauf, unsere langjährige Zusammenarbeit mit ihnen fortzusetzen und eine so zentrale Rolle beim kultigen Edinburgh International Film Festival zu spielen.«