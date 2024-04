100% Cloud und 5G in Paris

In Zusammenarbeit mit TVU Networks wird France Télévisions den Staffellauf des olympischen Feuers über ein neuartiges, zu 100 % cloudbasiertes und 5G/Starlink-Netzwerk übertragen.

Als Ausrichter der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris startet France Télévisions ab dem 8. Mai den Olympia-Kanal »france.tv PARIS 2024«. In Zusammenarbeit mit TVU Networks wird France Télévisions den Staffellauf des olympischen Feuers über ein neuartiges, zu 100 % cloudbasiertes und 5G/Starlink-Netzwerk übertragen.

Der Sender wird jeden Tag 10 Stunden Live-Berichterstattung bieten und die 1.625 km lange Reise der Flamme über die France.tv-App, vernetzte Fernsehgeräte und digitale Plattformen, die France.tv hosten, verfolgen.

Die Gruppe, die sich für mehr Energie und Umweltverträglichkeit einsetzt, stellt ihre Übertragungsmethoden um und setzt für die Reise der Flamme Lösungen ein, die Cloud-Technologie, 5G, Starlink und den Einsatz von Drohnen nutzen. Zu diesem Zweck hat sich France Télévisions für die umfassenden Tools und das Ökosystem von TVU Networks entschieden.

»Diese Innovation gibt den Redaktionen die Möglichkeit, mehr Inhalte mit größerer Anpassungsfähigkeit und Reaktionsschnelligkeit zu produzieren, während sie gleichzeitig die Kosten kontrollieren und die Qualitätsstandards von France Télévisions beibehalten», erklärt Frédéric Brochard, CTO und CIO bei France Télévisions.

»Die Live-Übertragung der Reise der Flamme ist ein einzigartiges Angebot, das genau auf die ehrgeizige redaktionelle Ausrichtung von France Télévisions bei der Berichterstattung über die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris abgestimmt ist«, erklärt Laurent-Eric Le Lay, Direktor für Sport bei France Télévisions. »Diese Innovation ermöglicht es uns, diese Herausforderung anzunehmen und den französischen Bürgern die Möglichkeit zu bieten, die 80-tägige Stafette kontinuierlich zu erleben, angereichert mit Inhalten und emotionalen Momenten, die sich während der gesamten Strecke entfalten werden.«

Dieser Ansatz, der schon für einfache Live-Produktionen innovativ ist, wird besonders ambitioniert, wenn er auf alle Facetten der Produktion eines Ereignisses von solchem Ausmaß und solcher Komplexität angewendet wird, einschließlich Live-Feeds, Multi-Kamera-Umschaltung, Grafiken, Kommentare, Audio-Mischung, Intercom und Playout. Um eine umfassende Berichterstattung über die Reise der Flamme zu gewährleisten, nutzt das Projekt die AWS-Infrastruktur, um ein optimales Erlebnis zu bieten. Durch den Einsatz der Lösungen von TVU Networks über den gesamten Medienworkflow hinweg ermöglicht diese Partnerschaft die erste End-to-End-Cloud-Übertragung für ein Großereignis und eröffnet unendliche Möglichkeiten für neue Inhalte, die beim Publikum gut ankommen.

»Mit dieser Zusammenarbeit setzen France Télévisions und TVU Networks einen neuen Standard für die Zukunft, der auf Innovation, Nachhaltigkeit und die Leistungsfähigkeit der Cloud-Technologie setzt, um die Fans näher an das Geschehen heranzuführen«, so Romuald Rat, Director of Technological Innovation and AI bei France Télévisions. »Indem wir uns für einen 100%igen Cloud-Ansatz entschieden haben, sparen wir im Vergleich zu herkömmlichen Methoden mehrere Dutzend Tonnen CO2-Emissionen ein.«

»Es geht darum, zusammenzuarbeiten und das, was wir als möglich akzeptieren, in Frage zu stellen«, sagt Paul Shen, CEO von TVU Networks, und betont die gemeinsame Anstrengung bei der Umsetzung von Visionen in die Realität. »Dies ist nicht nur ein Meilenstein, sondern ein Weckruf für die Branche. Die Zukunft des Fernsehens ist da, und sie ist zugänglich, nachhaltig und eröffnet unendliche Möglichkeiten, den Fans überall mehr Inhalte zu bieten.«